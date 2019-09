RIETI - Saranno 4 le squadre della provincia di Rieti a prendere parte al campioanto di serie D di calcio a 5 che prenderà il via il 18 ottobre. Tutte riconfermate: Bf Sport (Babadook), Real Turania (che ha sempre giocato nei gironi romani), Stimigliano e Toffia. Quindi anche nella stagione che va a iniziare le reatine saranno inserite in un girone romano e di conseguenza il campionato sarà gestito dalla delegazione provinciale di Roma e non di Rieti, visto l'esiguo numero di iscritte. E' stato così anche la scorsa stagione. © RIPRODUZIONE RISERVATA