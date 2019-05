GIRONE D

Barco Murialdina – Toffia Sport 6-4

Andrea Cimini (allenatore Toffia)

ALTRI RISULTATI

CLASSIFICA

GIRONE F

Stimigliano-Real Palombara 4-6

Marcatori: Andreucci, Eusepi, Farinelli, Cordeschi

Federico Pampana (allenatore Stimigliano)

ALTRI RISULTATI

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 10:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si è archiviato il campionato di Serie D: termina con una sconfitta la stagione di Toffia e Stimigliano che cadono rispettivamente contro Barco Murialdina e Real Palombara. 6-0 a tavolino dei Babadook che avrebbero dovuto affrontare i trasferta il Futsal City Roma formazione che si è ritirata. I reatini chiudono al sesto posto, sfuma dunque l’obiettivo playoff. Nello stesso girone chiude al terzultimo posto lo Stimigliano. Nel girone D ottava posizione invece per il Toffia che ha disputato una buona seconda parte di stagione, i sabini hanno cullato l’idea playoff, un buon punto da cui ripartire in vista della prossima stagione.: «Contro il Barco si è conclusa la nostra stagione nel più ovvio dei modi, cioè con una sconfitta. Non ci siamo più allenati da gennaio e una volta svanita la possibilità di accedere ai play off sono spariti anche gli ultimi stimoli. Complimenti agli avversari per la vittoria e per aver mantenuto stimoli fino alla fine. Finisce questa stagione come non avrei mai voluto, ma non per le recenti sconfitte bensì per come ci siamo trascinati stancamente fino alla fine. Una squadra che vuole ambire a qualcosa di diverso non deve farlo e, per quanto mi riguarda non potrà più succedere. Auspico un'inversione di rotta e di atteggiamenti perché le potenzialità per fare bene ci sono tutte. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i ragazzi che comunque hanno dato costantemente e fino alla fine la loro disponibilità. Un grazie di cuore a loro».Sporting Aurelia – JFC Civita Castellana 6-3Virtus Aurelio – Tevere Remo 1-15Night&Day – Spes Montesacro 5-4Circolo Canottieri Lazio – Vignanello 4-0Spes Montesacro 59Nigh&Day 47Tevere Roma 46Circolo Canottieri Lazio 44Vignanello 40Tevere Remo 38Sporting Aurelia 37Toffia Sport 27Barco Murialdina 17JFC Civita Castellana 15Virtus Parioli 14Virtus Aurelio 1: «Partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre come è giusto che sia a fine stagione tra due formazioni che non hanno più nulla da chiedere al campionato. Occasioni da una parte e dall'altra. Il solito neo di non sfruttare quanto creato che ci ha accompagnato per tutta la stagione ha permesso ai nostri avversari di prevalere. Voglio ringraziare la società e soprattutto tutti i ragazzi che nel mio primo anno da allenatore non mi hanno fatto pentire neanche per un secondo di aver appeso gli scarpini al chiodo per calarmi in questa nuova veste. Li aspetta un grande futuro in questo sport. Una menzione speciale a Mattia e Alessio che mi hanno supportato e sopportato per tutta la stagione».Macir Cisterna – Epiro 2-6Ulivi Village – Eretum MonterotondoValcanneto – MCV Real Testaccio 3-1Alternavicolo – Polisportiva MandelaStimigliano – Real Palombara 4-6Delle Vittorie – Sant’Agnese 3-4Valcanneto, Ulivi Village 63MCV Real Testaccio 49Epiro, Real Palombara 48Babadook 47Sant’Agnese 44Delle Vittorie 43Alternavicolo 37Macir Cisterna 30Eretum Monterotondo 26Stimigliano 13Polisportiva Mandela 3Futsal City Roma 0