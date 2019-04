GIRONE D, RISULTATI

CLASSIFICA

Spes Montesacro

PROSSIMO TURNO

GIRONE F

Stimigliano – Sant’Agnese 0-5

Federico Pampana

Macir Cisterna – Babadook 5-4

Labonia, Giachin, Dionisi, autogol

ALTRI RISULTATI

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

RIETI - Giornata da dimenticare per le formazioni reatine di Serie D: nella terzultima giornata arriva una sconfitta di misura sul campo del Macir Cisterna per il Babadook che vede svanire l’obiettivo playoff. Ko anche lo Stimigliano che cade in casa contro il Sant’Agnese. Nel girone D osserva il turno di riposo il Toffia che nella sosta dopo le festività pasquali attende il Circolo Canottieri Lazio. Nel prossimo turno il Babadook ospiterà al Pala Rufina il Delle Vittorie mentre lo Stimigliano sarà impegnato sul campo dell’Epiro.Night&Day – JFC Civita Castellana 6-5Barco Murialdina – Tevere Remo 3-4Circolo Canottieri Lazio – Spes Montesacro 2-3Virtus Aurelio – Tevere Roma 3-10Virtus Parioli – Vignanello 2-4Toffia osservava il turno di riposo56Tevere Roma 43Night&Day 41Vignanello 40Circolo Canottieri Lazio 38Tevere Remo 35Sporting Aurelia 34Toffia Sport 27Barco Murialdina, Virtus Parioli 14Civita Castellana 12Virtus Aurelio 1Spes Montesacro – Barco MurialdinaToffia Sport – Circolo Canottieri LazioTevere Remo – Night&DayTevere Roma – Sporting AureliaCivita Castellana – Virtus Aurelio(allenatore Stimigliano): «Non è stata una delle nostre migliore prestazioni. Dopo un inizio equilibrato gli avversari hanno alzato il ritmo a metà del primo tempo allungando sul 2 a 0. Sulla stessa falsariga è proseguita la ripresa fino al risultato finale. Purtroppo non siamo mai stati in partita».Ulivi Village – Epiro 3-2Valcanneto – Eretum Monterotondo 4-2Delle Vittorie – Futsal City Roma 6-0Real Testaccio – Polisportiva Mandela 10-3Alternavicolo – Real Palombara 6-7Ulivi Village, Valcanneto 57Real Testaccio 46Real Palombara 45Epiro 42Babadook 41Delle Vittorie 40Sant’ Agnese 38Alternavicolo 34Macir Cisterna 30Eretum Monterotondo 26Stimigliano 13Polisportiva Mandela 3Futsal City Roma 0Eretum Monterotondo – AlternavicoloBabadook – Delle VittorieReal Testaccio – Futsal city RomaSant’Agnese – Macir CisternaEpiro – StimiglianoReal Palombara – Ulivi VillagePolisportiva Mandela - Valcanneto