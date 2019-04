GIRONE D, RISULTATI

Babadook – Stimigliano 5-0

Marcatori: 2 Labonia, 2 Cardinali, Pirri

Daniele Ferri (allenatore Babadook)

Federico Pampana (allenatore Stimigliano)

RIETI - Nel weekend scorso si è giocata la quartultima giornata del campionato di Serie D: nel girone D sconfitta interna del Toffia contro il Vignanello. Nel girone F va al Babadook il derby tutto reatino contro lo Stimigliano. La formazione allenata da Ferri si è imposta per 5-0 rimanendo a 2 punti dalla zona playoff. Nel prossimo turno i reatini saranno impegnati sul campo del Macir Cisterna.JFC Civita Castellana – Barco Murialdina 3-2Tevere Remo – Circolo Canottieri Lazio 4-9Tevere Roma – Night&Day 4-1Toffia Sport – Vignanello 4-6Sporting Aurelia – Virtus Parioli 5-2Spes Montesacro 53Tevere Roma 40Circolo Canottieri Lazio, Night&Day 38Vignanello 37Sporting Aurelia 34Tevere Remo 32Toffia Sport 27Barco Murialdina 14JFC Civita Castellana 12Virtus Parioli 11Virtus Aurelio 1Night&Day JFC Civi CastellanaBarco Murialdina – Tevere RemoCircolo Canottieri Lazio - Spes MontesacroVirtus Aurelio – Tevere RomaVirtus Parioli – Vignanello: «Ottima partita da parte dei ragazzi che hanno avuto la meglio di un ottimo stimigliano molto ben allenato e organizzato in campo. Tre punti che lasciano il destino per la post season totalmente nelle nostre mani, dobbiamo vincere entrambe le prossime partite e sperare in un pizzico di fortuna che spesso ahimè quest’anno ci è mancata».: «Abbiamo disputato una buona gara contro un ottimo avversario, soprattutto nella prima frazione difendendo con ordine e creando un paio di opportunità in ripartenza. Peccato per il goal subito a tempo quasi scaduto che ci ha portato a chiudere la prima frazione con il minimo svantaggio. Nella ripresa complice qualche assenza abbiamo abbassato un po' il ritmo e loro sono stati bravi ad approfittarne per chiudere i conti».Epiro – Alternavicolo 2-0Delle Vittorie – MCV Real Testaccio 3-4Futsal City Roma – Macir Cisterna 0-6Eretum Monterotondo – Polisportiva Mandela 16-2Sant'Agnese – Ulivi Village 2-1Real Palombara – Valcanneto 3-0Ulivi Village, Valcanneto 54MCV Real Testaccio 43Epiro, Real Palombara 42Babadook 41Delle Vittorie 37Sant'Agnese 35Alternavicolo 34Macir Cisterna 27Eretum Monterotondo 26Stimigliano 13Polisportiva Mandela 3Futsal City Roma 0Macir Cisterna – BabadookUlivi Village – EpiroValcanneto – Eretum MonterotondoDelle Vittorie – Futsal City RomaMCV Real Testaccio – Polisportiva MandelaAlternavicolo – Real PalombaraStimigliano - Sant'Agnese