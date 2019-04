GIRONE D

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

GIRONE F

Ulivi Village – Babadook 4-3

Marcatori: Labonia, Dionisi, Cardinali

Simone Dionisi (giocatore Babadook)

ALTRI RISULTATI

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

RIETI - Nel nona giornata di ritorno del campionato di Serie D è sceso in campo solo il Babadook che perde di misura sul campo dalla capolista Ulivi Village, nonostante la sconfitta i reatini disputano un buon match, i playoff sono distanti solo due lunghezze. Non disputato il match dello Stimigliano contro il Futsal City Roma formazione che si è ritirata. Rinviato a lunedì invece la sfida tra la Virtus Parioli e il Toffia per indisponibilità dell’impianto dei romani.Circolo Canottieri Lazio – JFC Civitacastellana 7-0Vignanello – Spes Montesacro 2-8Virtus Aurelio – Sporting Aurelia 1-11Barco Murialdina – Tevere Roma 2-5Virtus Parioli – Toffia Sport (rinviata a lunedì)Spes Montesacro 50Night&Day 38Tevere Roma 37Circolo canottieri Lazio 35Vignanello 34Tevere Remo 32Sporting Aurelia 31Toffia Sport 27Barco Muriadina 14Virtus Parioli 11JFC Civita Castellana 9Virtus AurelioJFC Civita Castellana – Barco MurialdinaTevere Remo – Circolo Canottieri LazioTevere Roma – Night&DayToffia Sport – VignanelloSporting Aurelia – Virtus Parioli: «Una partita dai due volti o meglio i primi 20 minuti giocati in maniera ineccepibile facendo una difesa molto forte e sfruttando le ripartenze. Abbiamo infatti chiuso il primo tempo con il risultato di 3-1 per noi. Il secondo tempo abbiamo smesso di giocare in parte per merito degli avversari ma soprattutto per il nostro atteggiamento subendo totalmente il gioco della squadra avversaria. Credo fortemente che se vogliamo centrare l’obiettivo playoff con l’intento ovviamente di salire bisogna cambiare testa e credere di più nei nostri mezzi».Macir Cisterna – Delle Vittorie 4-5Valcanneto – Epiro 2-4MCV Real Testaccio – Eretum Monterotondo 6-1Stimigliano – Futsal City Roma (non disputata)Polisportiva Mandela – Real Palombara 5-14Alternavicolo – Sant’Agnese 2-2Ulivi Village, Valcanneto 54MCV Real Testaccio 40Epiro, Real Palombara 39Babadook 38Delle Vittorie 37Alternavicolo 34Sant’Agnese 32Macir Cisterna 24Eretum Monterotondo 23Stimigliano 13Futsal City Roma 6Polisportiva Mandela 3Epiro – AlternavicoloDelle Vittorie – MCV Real TestaccioFutsal City Roma – Macir CisternaEretum Monterotondo – Polisportiva MandelaBabadook – StimiglianoSant’Agnese – Ulivi VillageReal Palombara - Valcanneto