GIRONE D

Spes Montesacro – Toffia Sport 9-5

Marcatori: Stetsiuk, 3 Pirvu, Luca Pezzotti

Andrea Cimini (allenatore Toffia)

GIRONE F

Babadook – Alternavicolo 3-2

Marcatori: 2 Bianchetti, Labonia

Daniela Ferri (allenatore Babadook)

Delle Vittorie – Stimigliano 8-1

Marcatori: Cordeschi

Federico Pampana (allenatore Stimigliano)

RIETI - Si archivia con una vittoria e due sconfitte l’ ottava giornata di ritorno per le formazioni reatine: vincono solo i babadook che di misura s’impongono sull’Alteravicolo, i reatini tornano in zona playoff. In tal senso sarà fondamentale il match di sabato prossimo in casa della seconda forza del campionato Ulivi Village. Sempre nel girone F pesante ko dello Stimigliano in casa del Delle Vittorie. Nel girone D arriva una sconfitta anche per il Toffia impegnata sul campo della Spes Montesacro.: «Purtroppo la partita contro la Spes ha confermato quanto temevo. Proprio nel momento più delicato non abbiamo avuto la forza di dare continuità agli allenamenti e alla lunga è una situazione che si paga, ma che servirà sicuramente come esperienza per il futuro. La partita non è mai stata in dubbio, sempre condotta dalla Spes fino al 9-5 finale. A fine partita ho detto ai ragazzi di prendere esempio dagli avversari perché invece di sembrare una squadra che ha già ampiamente vinto il campionato sembravano una squadra che si stava giocando la salvezza all' ultima giornata per la cattiveria sportiva che avevano. Quindi ancor più complimenti a loro e che possa esser d' esempio a noi perché solo con quella cattiveria potremo ambire in futuro a qualcosa di diverso».Tevere Roma – Circolo Canottieri Lazio 4-2Sporting Aurelia – Nigh&Day 1-3Spes Montesacro – Toffia Sport 9-5Tevere Remo – Vignanello 3-2Virtus Aurelio – Virtus Parioli 1-8Spes Montesacro 47Night&Day 38Vignanello, Tevere Roma 34Circolo Canottieri Lazio, Tevere Remo 32Sporting Aurelia 28Toffia Sport 27Barco Murialdina 14Virtus Parioli 11JFC Civita Castellana 9Virtus Aurelio 1Circolo Canottieri Lazio – JFC Civita CastellanaVignanello – Spes MontesacroVirtus Aurelio – Sporting AureliaBarco Murialdina – Tevere RomaVirtus Parioli – Toffia Sport: «Ottima partita vinta contro una squadra molto più forte e preparata di quello che dice la classifica, i miei complimenti vanno alla squadra al completo e a Matteo Benedetti per l’ottima gestione della gara, ma soprattutto il mio grazie e i miei complimenti vanno a David Graziani che dopo mesi di inattività si è trovato portiere titolare in una gara per noi fondamentale e ha tirato fuori una prestazione eccezionale».: «Primo tempo equilibrato dove come è successo per quasi tutti la stagione la differenza l'ha fatta la maggior attitudine al gol dei nostri avversari che infatti hanno chiuso la prima frazione sull'1-0 in loro favore. Ad inizio ripresa sugli sviluppi di un buon pressing abbiamo accorciato le distanze e dopo una fase di gioco molto aperta con occasioni nitide non concretizzate da una parte e dall'altra abbiamo subito il 3-1. Abbiamo accusato troppo il contraccolpo psicologico e abbiamo permesso agli avversari di dilagare. Non deve succedere, le partite va giocate dal primo al sessantesimo con la stessa intensità e concentrazione».Real Palombara – Eretum Monterotondo 4-2Macir Cisterna – MCV Real Testaccio 1-1Epiro – Polisportiva Mandela 19-3Futsal City Roma – Ulivi Village 0-6Sant’ Agnese – Valcanneto 0-2Valcanneto 54Ulivi Village 51Babadook 38MCV Real Testaccio 37Epiro, Real Palombara 36Delle Vittorie 34Alternavicolo 33Sant’ Agnese 31Macir Cisterna 24Eretum Monterotondo 23Stimigliano 10Futsal City Roma 6Polisportiva Mandela 3Ulivi Village – BabadookMacir Cisterna – Delle VittorieValcanneto – EpiroMCV Real Testaccio – Eretum MonterotondoStimigliano – Futsal City RomaPolisportiva Mandela – Real PalombaraAlternavicolo – Sant’ Agnese