GIRONE D

Toffia-Tevere Remo 6-6

Marcatori: Marco Blasi 2, Alessandro Blasi 2, Radu 2

Andrea Cimini (allenatore Toffia)

ALTRI RISULTATI

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

GIRONE F

Valcanneto-Babadook 6-1

Marcatori: Labonia

Simone Dionisi (vice allenatore)

Stimigliano-Macir Cisterna 2-3

Marcatori: Siguenza, Farinelli

Federico Pampana (allenatore Stimigliano)

ALTRI RISULTATI

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Giornata amara la settima di ritorno per le formazioni reatine di Serie D: mezzo sorriso solo per il Toffia che pareggia in casa contro il Tevere Remo, i sabini rimangono comunque a sette lunghezze dalla zona playoff. Pesante sconfitta esterna per i Babadook che cadono sul campo della capolista Valcanneto. I reatini perdono la terza posizione ora distante un punto. Ko di misura per lo Stimigliano che tra le mura amiche cede al Macir Cisterna. Nel prossimo weekend si torna in campo per l’ottava di ritorno.: «Contro la Tevere Remo sapevamo che sarebbe stata una partita difficile con in palio un solo risultato per entrambe e cioè la vittoria. Abbiamo sofferto in po' la loro fisicità e la loro capacità di trovare subito la profondità col pivot anche per colpe nostre e così è stata sempre una partita ad inseguire. Abbiamo provato a cambiare atteggiamento tattico riuscendo ad impattare il risultato, ma poi non abbiamo trovato la forza o il guizzo per passare a condurre. Così, di nuovo ad inseguire fino al 4-6 ad inizio del recupero dove grazie a 2 tiri liberi siamo riusciti a pareggiare. Complimenti agli avversari cui rimane l'amaro in bocca per i punti persi in extremis e per un ultimo tiro libero fischiato con molta generosità a nostro favore. Ai miei posso dire bravi per averci sempre creduto e aver messo grande agonismo in una prestazione tecnicamente e tatticamente non eccepibile, frutto anche dei pochi allenamenti sostenuti ultimamente e che, in un finale così tirato, non possiamo permetterci di non fare».Vignanello – JFC Civita Castellana 8-5Virtus Parioli – Spes Montesacro 2-6Barco Murialdina – Sporting Aurelia 3-4Night & Day - Virtus AurelioSpes Montesacro 44Nigh & Day 35Vignanello 34Circolo Canottieri Lazio 32Tevere Roma 31Sporting Aurelia 28Toffia Sport 27Tevere Remo 26Barco Murialdina 14JFC Civita CastellanaVirtus Parioli 8Virtus Aurelio 1Tevere Roma – Circolo Canottieri LazioSporting Aureli – Night & DaySpes Montesacro – Toffia SportTevere Remo – VignanelloVirtus Aurelio – Virtus Parioli: «Partita strana abbiamo giocato ma loro sicuramente più organizzati e poi hanno due persone di categoria superiore il portiere e il loro centrale. Per il resto il primo tempo abbiamo subito quattro gol su nostri errori su cinque tiri presi. Così è difficile. Ci siamo anche innervosirti per due cartellini rossi nei primi 15 minuti di gioco. La strada per i playoff è ancora lunga e noi siamo li. Bisogna tornare subito a fare risultato già da sabato. C'è molto da lavorare».: «Ottima prestazione. Partita giocata su ritmi alti soprattutto per merito nostro. Pressando alto abbiamo messo in difficoltà i nostri avversari che hanno però trovato il vantaggio sugli sviluppi di un calcio piazzato in una delle poche occasioni concesse. Nella ripresa abbiamo ribaltato il risultato sul 2 a 1 a nostro favore. Bravi loro a non mollare e trovare il pari. Nel finale contro il portiere di movimento difeso anche abbastanza bene abbiamo subito il definitivo 3-2 su una serie sfortunata di batti e ribatti. Peccato per il risultato. Per quanto visto in campo il pareggio sarebbe stato più giusto. Peccato per il risultato ma prestazione confortante».Ulivi Village – Delle Vittorie 3-2Eretum Monterotondo – Epiro 4-5Alternavicolo – Futsal City Roma 6-0MCV Real Testaccio – Real Palombara 4-1Polisportiva – Sant’Agnese 2-15Valcanneto 51Ulivi Village 48MCV Real Testaccio 36Babadook 35Epiro 33Real Palombara 33Sant’Agnese, Delle Vittorie 31Alternavicolo 30Macir Cisterna, Eretum Monterotondo 23Stimigliano 10Futsal City Roma 6Polisportiva Mandela 3Babadook – AlternavicoloReal Palombara – Eretum MonterotondoMacir Cisterna – MCV Real TestaccioEpiro – Polisportiva MandelaDella Vittorie – StimiglianoFutsal City Roma – Ulivi VillageSant’Agnese Valcanneto