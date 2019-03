GIRONE D

JFC Civita Castellana-Toffia Sport 2-6

Marcatori: Marco Blasi 2, Matteo Ferretti 2, Stetsiuk, Iadevaia

Andrea Cimini (allenatore Toffia)

ALTRI RISULTATI

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

GIRONE F

Babadook – Polisportiva Mandela 16-1

Marcatori: 4 Labonia, 4 Pirri, 3 Dionisi, 3 Cardinali, Tittoni, Silvani

Daniele Ferri (allenatore Babadook)

Stimigliano – MCV Real Testaccio 2-5

Marcatori: Siguenza, Eusepi

Federico Pampana (allenatore Stimigliano)

ALTRI RISULTATI

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Giornata positiva la sesta di ritorno per le reatine di Serie D: arriva un’ altra vittoria per i Babadook che agganciano la zona playoff, i reatini passeggiano contro il fanalino di coda polisportiva Mandela e approfittando della sconfitta del Real Palombara agguantano il terzo posto. Nello stesso girone ancora una sconfitta per lo Stimigliano in casa contro l’MCV Real Testaccio. Prosegue il momento positivo il Toffia corsaro sul campo del Civita Castellana i sabini agganciano il sesto posto in classifica, la zona playoff e a 6 lunghezze.: «La trasferta contro Civita Castellana era una partita sulla carta facile, ma proprio per questo insidiosa perché avevamo tutto da perdere. Invece faccio i complimenti ai ragazzi perché abbiamo gestito benissimo la partita avendo pazienza all' inizio quando loro erano molto bassi e chiusi. Una volta sbloccata l' abbiamo condotta tranquillamente fino alla fine. Dispiace molto aver subito l' ennesimo infortunio di una certa entità perché è già il quarto e direi che abbiamo dato abbastanza da questo punto di vista. Comunque testa a venerdì perché vogliamo giocarci fino all' ultimo le nostre chances e vogliamo puntare più in alto possibile».Virtus Aurelio – Barco Murialdina 5-13Sporting Aurelia – Circolo Canottieri Lazio 2-8Tevere Roma – Vignanello 4-1Night&Day – Virtus Parioli 5-2Tevere Remo – Spes Montesacro rinviataSpes Montesacro 41Circolo Canottieri Lazio , Nigh&Day 32Vignanello, Tevere Roma 31Toffia Sport 26Sporting Aurelia, Tevere Remo 25Barco Murialdina 14JFC Civita Castellana 9Virtus Parioli 8Virtus Aurelio 1Vignanello JFC Civita CastellanaToffia Sport – Tevere RemoVirtus Parioli – Spes MontesacroBarco Murialdina – Sporting AureliaNigh & Day – Virtus Aurelio: «Partita che dice già tutto nel risultato, onore ai nostri avversari che nonostante lo 0 in classifica continuano ad onorare il campionato presentandosi in ogni partita, cosa davvero rara in queste categorie. Sulla gara da aggiungere ho poco da dire se non la grande gioia per la rete personale di Daniele Silvani, il nostro cobra».: «Non abbiamo approcciato bene la partita lasciando totalmente l'iniziativa in mano agli avversari per i primi venti minuti. Non a caso il primo tempo si è chiuso sul 4 a 1 a loro favore. Nella ripresa abbiamo alzato il pressing e ripreso il pallino del gioco ma avendo fallito alcune importanti occasioni da gol non siamo riusciti a riavvicinarci per rimettere in discussione il risultato».Delle Vittorie – Alternavicolo 4-4Sant’Agnese – Eretum Monterotondo 3-4Epiro – Real Palombara 8-4Macir Cisterna – Ulivi Village 4-5Futsal City Roma – Valcanneto 0-6Valcanneto 48Ulivi Village 45Babadook 35MCV Real Testaccio, Real Palombara 33Delle Vittorie 31Epiro 30Sant’Agnese 28Alternavicolo 27Eretum Monterotondo 23Macir Cisterna 20Stimigliano 10Futsal City Roma 6Polisportiva Mandela 3Valcanneto – BabadookUlivi Village – Delle VittorieEretum Monterotondo – EpiroAlternavicolo – Futsal City RomaStimigliano – Macir CisternaMCV Real Testaccio – Real PalombaraPolisportiva Mandela – Sant’Agnese