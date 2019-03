GIRONE D, RISULTATI

Eretum Monterotondo-Babadook 3-4

Marcatori: Silvetti, Labonia, Giachin, Giannini

Daniele Ferri (allenatore Babadook)

Ulivi Village-Stimigliano 11-0

Federico Pampana (allenatore Stimigliano)

ALTRI RISULTATI

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

RIETI - Nel weekend si è giocata la quinta di ritorno nel campionato di Serie D: portano a casa i tre punti Toffia e Babadook mentre arriva un altro ko per lo Stimigliano. Nel girone D è tornato in campo il Toffia che si è imposto con un netto 7-3 contro la quotata Tevere Roma. Nell’altro girone ingrana la marcia il Babadook che di misura (4-3) espugna il campo del Monterotondo accorciando sulla zona playoff ora distante un punto. Serviva un impresa allo Stimigliano cha affrontava in trasferta l’Ulivi Village, seconda forza del campionato, i sabini cadono con un pesante 11-0.Toffia – Tevere Roma 7-3Spes Montesacro – JFC Civita Castellana 5-1Barco Murialdina – Night & Day 5-7Virtus Parioli – Tevere Remo 3-3Circolo Canottieri Lazio – Virtus Aurelio 14-2Spes Montesacro 41Vignanello 31Circolo Canottieri Lazio, Night & Day 29Tevere Roma 28Sporting Aurelia, Tevere Remo 25Toffia 23Barco Murialdina 11JFC Civita Castellana 9Virtus Parioli 8Virtus Aurelio 1Virtus Aurelio – Barco MurialdinaSporting Aurelia – Circolo CanottieriLazio Tevere Remo – Spes MontesacroJFC Civita Castellana – Toffia SportTevere Roma – VignanelloNight&Day – Virtus Parioli: «Tre punti d’oro in una giornata dalla doppia sfaccettatura, ottimi nel primo tempo e completamente assenti nel secondo. Partita giocata in un ambiente molto teso e nervoso verso il direttore di gara con la prima frazione giocata ai nostri ritmi dove riusciamo a chiudere sul 4-1 in nostro favore e in completo controllo della gara. Nella ripresa invece ci siamo completamente bloccati forse convinti di averla già portata a casa, e anche parzialmente trainati dal nervoso che proveniva dagli spalti, e abbiamo subito la rimonta, per fortuna solo parziale, dei padroni di casa».: «Partita a senso unico soprattutto per merito dei nostri avversari che hanno impostato da subito un ritmo elevato e nello stesso tempo mantenuto il loro importante tasso tecnico. Noi li abbiamo agevolati anche con qualche errore individuale di troppo in uscita. Peccato non essere riusciti a contenere il passivo».Valcanneto – Delle Vittorie 4-2MCV Real Testaccio – Epiro 3-2Polisportiva Mandela – Futsal City Roma 6-0Alternavicolo – Macir Cisterna 4-3Real Palombara – Sant’Agnese 4-10Valcanneto 45Ulivi Village 42Real Palombara 33Babadook 32Real Testaccio, Delle Vittorie 30Sant’Agnese 28Epiro 27Alternavicolo 26Macir Cisterna, Eretum Monterotondo 20Stimigliano 10Futsal City Roma 6Polisportiva Mandela 3Delle Vittorie – AlternavicoloSant’Agnese – Eretum MonterotondoStimigliano 1969 – Real TestaccioBabadook – Polisportiva MandelaEpiro – Real PalombaraMacir Cisterna – Ulivi VillageFutsal City Roma - Valcanneto