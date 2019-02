GIRONE D, RISULTATI

Babadook – Real Palombara 10-3

Marcatori: 2 Labonia, 2 Giachin, 2 Dionisi, Pirri, Cardinali, Fovi, Novelli

Daniele Ferri (allenatore Babadook)

Stimigliano – Alternavicolo 3-5

Marcatori: 2 Valenti, Farinelli

Federico Pampana (allenatore Stimigliano)

RIETI - Nella quarta giornata di ritorno del campionato di Serie D protagonista il Babadook che in casa strapazza la terza forza del campionato per 10-3, partita a senso unico per la formazione allenata da Daniele Ferri che recupera uomini in vista del rush finale di stagione. Con questi tre punti i reatini accorciano verso la zona playoff ora distante 4 lunghezze. Sempre nel girone F arriva un'altra sconfitta per lo Stimigliano che cade davanti ai propri tifosi: è l’Alternavicolo ad imporsi per 5-3. Nel girone D osserva il turno di riposo il Toffia. Nel weekend si torna in campo per la quinta di ritorno: il Babadook se la vedrà sul campo dell’Eretum Monterotondo, lo Stimigliano su quello dell’Ulivi Village, sfida casalinga invece per il Toffia contro il Tevere Roma.Night & Day – Circolo Canottieri Lazio 1-2Tevere Roma – Spes Monte Sacro 1-3Sporting Aurelia – Vignanello 6-2Barco Murialdina – Virtus 6-5JFC Civita Castellana – Tevere Remo rinviataSpes Monte Sacro 38Vignanello 31Tevere Roma 28Circolo Canottieri Lazio, Night & Day 26Sporting Aurelia 25Tevere Remo 24Toffia Sport 20Barco Murialdina 11JFC Civita Castellana 9Virtus Parioli 7Virtus Aurelio 1Spes Montesaco – JFC Civita CastellanaBarco Murialdina – Night & DayVirtus Parioli – Tevere RemoToffia Sport – Tevere RomaCircolo Canottieri Lazio – Virtus Aurelio: «Grandissima partita da parte di tutti i ragazzi che hanno reagito, nella partita più importante, a un periodo difficile legato a degli impegni lavorativi miei e di mister Matteo Benedetti che hanno lasciato spesso la squadra senza nessuno dei 2. Questa vittoria, netta, contro una diretta concorrente e mai in discussione, è figlia di cuore, grinta e volontà di dimostrare che ci siamo anche noi per la promozione. Ed anche dell’ottima gestione di mister Benedetti. Ora testa alla gara con Monterotondo per cercare di mettere altri fondamentali punti in cascina».: «Partita giocata su ritmi bassi. Ed è stato proprio questo il nostro problema. Ci siamo adeguati al ritmo blando dei nostri avversari senza riuscire mai a cambiare marcia e a sfruttare le nostre armi migliori che sono sicuramente il dinamismo e la freschezza atletica. In questo modo ha prevalso la maggior esperienza dei nostri avversari. Il primo tempo si è chiuso sul 3 a 1 e dopo aver accorciato le distanze abbiamo subito altre due reti che hanno definitamente indirizzato la partita. Nel finale potevamo raddrizzare il risultato almeno per un pari ma complici le poche rotazioni non abbiamo avuto l'abbrivio necessario».Sant’Agnese – Epiro 1-4Futsal City Roma – Eretum Monterotondo 0-6Ulivi Village – MCV Real Testaccio 8-2Delle Vittorie – Polisportiva Mandela 9-0Macir Cisterna – Valcanneto 3-6Valcanneto 42Ulivi Village 39Real Palombara 33Della Vittorie 30Babadook 29Epiro, MCV Real Testaccio 27Sant’Agnese 25Alternavicolo 23Macir Cisterna, Eretum Monterotondo 20Stimigliano 10Futsal City Roma 6Polisportiva Mandela 0Eretum Monterotondo – BabadookValcanneto – Delle VittorieMCV Real Testaccio – EpiroPolisportiva Mandela – Futsal City RomaAlternavicolo – Macir CisternaReal Palombara – Sant’AgneseUlivi Village - Stimigliano