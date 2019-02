GIRONE D, III RITORNO

RIETI - Più ombre che luci nella terza giornata di ritorno del campionato di Serie D: il Toffia porta a casa un punto nel match interno contro lo Sporting Aurelia. Nel girone F pesante sconfitta esterna per il Babadook sul campo dell’Epiro. Ko anche lo Stimigliano in trasferta contro la capolista Valcanneto. Nel weekend si gioca la quarta di ritorno.Toffia Sport – Sporting Aurelia 6-6Circolo Canottieri Lazio – Barco Murialdina 6-0Virtus Parioli – JFC Civita Castellana 5-2Tevere Remo – Tevere Roma 6-1Vignanello – Virtus Aurelio 13-1Spes Montesacro 35Vignanello 31Tevere Roma 28Night&Day 26Tevere Remo 24Circolo Canottieri Lazio 23Sporting Aurelia 22Toffia Sport 20JFC Civita Castellana 9Barco Murialdina 8Virtus Parioli 7Virtus Aurelio 1Night&Day – Circolo Canottieri LazioJFC Civitacastellana – Tevere RemoTevere Roma - Spes MontesacroSporting Aurelia – VignanelloBarco Murialdina – Virtus Parioli: «Ci siamo disuniti sin da subito, non siamo stati uniti come una squadra, nonostante questo, fino a 2 minuti dalla fine ci trovavamo sotto di un solo gol. Ora sotto con gli allenamenti per preparare una battaglia contro Palombara».: «Prestazione molto buona contro la prima della classe. Abbiamo tenuto lo 0 a 0 per buona parte del primo tempo provando a pungere con qualche ripartenza. Peccato per i primi due goal che sono venuti da pecche individuali. Nel finale provando a riaprire il match abbiamo subito il terzo e quarto goal. Comunque importante aver tenuto il campo fino alla fine, ora testa ai prossimi impegni maggiormente alla nostra portata».Eretum Monterotondo – Delle Vittorie 1-3Real Palombara – Futsal City Roma 6-0Polisportiva Mandela – Macir Cistern 4-21MCV Real Testaccio – Sant’Agnese 4-5Alternavicolo – Ulivi Village 3-4Valcanneto 39Ulivi Village 36Real Palombara 33MCV Real Testaccio, Delle Vittorie 27Babadook 26Sant’Agnese 25Epiro 24Macir Cisterna, Alternavicolo 20Eretum Monterotondo 17Stimigliano 10Futsal City Roma 6Polisportiva Mandela 0Stimigliano – AlternavicoloSant’Agnese – EpiroFutsal City Roma – Eretum MonterotondoUlivi Village – MCV Real TestaccioDella Vittorie – Polisportiva MandelaBabadook – Real PalombaraMacir Cisterna - Valcanneto