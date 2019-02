GIRONE D



RIETI - Buon weekend per le formazioni reatine di Serie D: tre vittorie su tre per Toffia, Babadook e Stimigliano. Nel girone B conferma i favori dei pronostici il Toffia che vince sul campo del fanalino di coda Virtus Aurelio. Torna alla vittoria il Babadook che di misura s’impone in casa contro il Sant’Agnese, sempre nel girone F bene lo Stimigliano davanti al proprio pubblico contro la Polisportiva Mandela. Nel prossimo fine settimana si torna in campo per la terza giornata di ritornoVirtus Aurelio – Toffia Sport 3-6Tevere Roma – JFC Civita Castellana 2-1Sporting Aurelia – Spes Montesacro 5-6Virtus Aurelio – Toffia Sport 3-6Night & Day – Vignanello 4-2Circolo Canottieri Lazio – Virtus Parioli 7-2Spes Montesacro 35Vignanello, Tevere Roma 28Night&Day 23Sporting Aurelia, Tevere Remo 21Circolo Canottieri Lazio 20Toffia 19JFC Civitacastellana 9Barco Murialdina 8Virtus Parioli 4Virtus Aurelio 1Circolo Canottieri Lazio – Barco MurialdinaVirtus Parioli – JFC Civita CastellanaToffia – Sportig AureliaTevere Remo – Tevere RomaVignanello – Virtus Aurelio: «Abbiamo giocato non al massimo delle nostre potenzialità, anche per merito del nostro avversario, giovane e molto preparato, che prima ha saputo tenere il nostro ottimo avvio e poi ha saputo sfruttare le nostre disattenzioni e amnesie portandosi meritatamente in vantaggio per 1–3 nel corso della ripresa. Un grande cuore e una grande reazione di orgoglio della squadra ci hanno permesso prima di raggiungere il pari e poi nel recupero cogliere la rete della vittoria. Gran merito alla grinta e la voglia dei ragazzi che non mollano mai».: «Discreta prestazione. Bravi a portare da subito la partita nella nostra direzione grazie ad un buon pressing che ha messo in difficoltà i nostri avversari. Primo tempo chiuso sul 4 a 0. Leggero calo di tensione all'inizio della ripresa. Importante aver trovato la prima vittoria tra le mura amiche e aver mantenuto la porta inviolata».Futsal City Roma – Epiro 0-6Macir Cisterna – Eretum Monterotondo 3-6Delle Vittorie – Real Palombara 5-4Ulivi Village – Valcanneto 4-3Alternavicolo – MCV Real Testaccio rinviataValcanneto 36Ulivi Village 33Real Palombara 30MCV Real Testaccio 27Babadook 26Delle Vittorie 24Sant’Agnese 22Epiro 21Alternavicolo 20Eretum Monterotondo, Macir Cisterna 17Stimigliano 10Futsal City Roma 7Polisportiva Mandela 0Epiro – BabadookEretum Monterotondo - Delle VittorieReal Palombara – Futsal City RomaPolisportiva Mandela – Macir CisternaMCV Real Testaccio – Sant’AgneseValcanneto – StimiglianoAlternavicolo – Ulivi Village