RIETI - Prima giornata di ritorno amara per le formazioni reatine di Serie D: doppia sconfitta esterna per Babadook e Stimigliano che cadono sui campi di MCV Real Testaccio e Eretum Monterotondo. La formazione allenata da Ferri nonostante il ko rimane a soli tre punti dalla zona playoff, i sabini invece non riesco ad allontanarsi dalla penultima posizione in classifica. Nel girone D non disputata la gara tra Toffia e Night&day per indisponibilità della squadra romana. Nel prossimo weekend le reatine scenderanno in campo per la seconda giornata di ritorno.Toffia – Nigh & Day rinviataVignanello – Barco Murialdina 5-2Tevere Remo – Sporting Aurelia 4-3Virtus Parioli – Tevere Roma 3-3Spes Montesacro – Virtus Aurelio 11-2Spes Montesacro 32Vignanello 28Tevere Roma 25Sporting Aurelia, Tevere Remo 21Night&Day 20Circolo Canottieri Lazio 17Toffia Sport 16JFC Civitacastellana 9Barco Murialdina 8Virtus Parioli 4Virtus Aurelio 1Tevere Roma – JFC Civita CastellanaSporting Aurelia – Spes MontesacroVirtus Aurelio – Toffia SportNight & Day VignanelloCircolo Canottieri Lazio – Virtus Parioli: «Brutta partita su un campo difficile sia per il buon avversario affrontato che per il maltempo. Paghiamo 6 minuti di blackout nel primo tempo dove abbiamo subito 3 gol. Peccato per i 2 gol presi nel secondo tempo dopo aver giocato la carta del portiere di movimento. Salvo solo il risultato con i 4 gol segnati negli ultimi 5 minuti, peccato che se avessimo segnato prima la partita sarebbe stata diversa. Ora sotto a preparare la sfida contro Sant’Agnese».: «Una sconfitta che non ci voleva soprattutto perché causata quasi totalmente da nostri errori. La partita è stata equilibrata. I goal degli avversari sono arrivati su tre nostri errori banali in ripartenza e su un tiro libero. Per il resto abbiamo lottato alla pari ma senza riuscire a concretizzare quanto creato in fase offensiva, problema cronico che ci ha fatto lasciare per strada tanti punti ma sul quale continuiamo a lavorare alacremente per porvi rimedio».Valcanneto Alternavicolo 5-3Sant’Agnese – Futsal City Roma 7-3Real Palombara – Macir Cisterna 10-2Polisportiva Mandela – Ulivi Village 4-18Epiro – Delle Vittorie rinviataValcanneto 33Ulivi Village, Real Palombara 30MCV Real Testaccio 27Babadook 23Sant’Agnese 22Delle Vittorie 21Alternavicolo 20Epiro 18Macir Cisterna 17Eretum Monterotondo 14Futsal City Roma, Stimigliano 7Polisportiva Mandela 0Futsal City Roma – EpiroMacir Cisterna – Eretum MonterotondoAlternavicolo – MCV Real TestaccioStimigliano – Polisportiva MandelaDelle Vittorie – Real PalombaraBabadook – Sant’AgneseUlivi Village – Valcanneto