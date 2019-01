GIRONE D

Toffia Sport – Barco Murialdina 6-3

Marcatori: 4 Rudy Bonifazi, Radu, Pirvu

Andrea Cimini (allenatore Toffia)

ALTRI RISULTATI

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

GIRONE F

Babadook – Futsal City Roma 4-3

Marcatori: Tittoni, Giannini, Pirri, Giachin

Daniele Ferri (allenatore Babadook)

Real Palombara – Stimigliano 4-0

Federico Pampana (allenatore Stimigliano)

ALTRI RISULTATI

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

