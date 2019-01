GIRONE D

Circolo Canottieri Lazio – Toffia Sport 1-2

Marcatori: Rudi Bonifazi – Luca Pezzotti

Andrea Cimini (allenatore Toffi)

ALTRI RISULTATI

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

GIRONE F

Delle Vittorie – Babadook 2-1

Marcatori: Tittoni

Matteo Benedetti (dirigente Babadook)

Stimigliano – Epiro 1-11

Marcatori: Crocco

Federico Pampana (allenatore Stimigliano)

ALTRI RISULTATI

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

RIETI - Più ombre che luci nella penultima giornata del girone di andata del campionato di Serie D: sorride solo il Toffia vincente sul campo del Circolo Canottieri Lazio. Nel girone F sconfitta esterna di misura dei Babadook sul campo del Delle Vittorie, pesante ko casalingo per lo Stimigliano contro l'Epiro. Nel weekend si torna in campo per l'ultima giornata del girone di andata.: «Ero molto preoccupato per la trasferta col Circolo Canottieri per molteplici aspetti. In primis andavamo a giocare sul campo della squadra che è riuscita a togliere punti alla Spes ed in secondo luogo venivamo da una sosta allungata visto che alla ripresa del campionato ha coinciso col nostro turno di riposo. Al netto di questi aspetti siamo riusciti a portare a casa tre punti importantissimi contro una squadra molto valida. A dispetto di tutte le altre trasferte dove avevamo sempre avuto molto da recriminare per non aver portato a casa punti meritati questa volta siamo stati anche un po' fortunati e bene così. Rinnovo i complimenti ai miei perché hanno saputo soffrire, ma dobbiamo assolutamente continuare su questa strada».Barco Murialdina – Spes Montesacro 2-8Night & Day – Tevere Remo 4-3Sporting Aurelia – Tevere Roma 7-9Virtus Aurelio -JFC Civita Castellana 2-2Spes Montesacro 26Vignanello 25Tevere Roma 24Sporting Aurelia 21Night & Day 20Tevere Remo 15Circolo Canottieri Lazio 14Toffia Sport 13Barco Murialdina 8JFC Civita Castellana 6Virtusa Parioli 3Virtus Aurelio 1JFC Civita Castellana – Sporting AureliaTevere Remo – Virtus AurelioSpes Montesacro – Night & DayToffia - Barco MurialdinaVignanello – Circolo Canottieri Lazio: «Siamo stati poco cattivi sotto porta e abbiamo trovato un gran portiere. Purtroppo la sconfitta è stata decisa da degli episodi e da nostri errori, due tiri liberi sbagliati e un gol preso dal portiere avversario. Testa subito a sabato per tornare alla vittoria».: «Poco da dire. Abbiamo sbagliato l'approccio alla gara e dopo un palo colpito sullo 0 a 0 i nostri avversari hanno preso largo. Non siamo praticamente mai stati in partita. Peccato perché sarebbe stato importante dare continuità alla vittoria della scorsa giornata. Detto ciò mettiamo subito alle spalle questo passo falso e ripartiamo nel nostro percorso di crescita».Futsal City Roma – Real Testaccio 0-4Macir Cisterna – Sant'Agnese 3-3Ulivi Village – Real Palombara 3-4Valcanneto – Polisportiva Mandela 16-2Alternavicolo – Eretum Monterotondo riviataValcanneto 29Ulivi Village, Real Testaccio 23Real Palombara, Delle Vittorie 21Babadook 20Macir Cisterna 17Sant'Agnese 16Epiro 15Alternavicolo 11Eretum Monterotondo 10Futsal City Roma, Stimigliano 7Polisportiva Mandela 0Babadook – Futsal City RomaEpiro – Macir CisternaEretum Monterotondo Ulivi VillageMCV Real Testaggio – ValcannetoPolisportiva Mandela – AlternavicoloReal Palombara – StimiglianoSant'Agnese – Delle Vittorie