RIETI - Nella decima giornata di Serie D sorridono Babadook e Toffia: la squadra allenata da Ferri si è imposta nel derby con lo Stimigliano accorciando verso la zona playoff mentre il Toffia espugna il campo della capolista, grande impresa dei ragazzi di Cimini. Le formazioni reatine torneranno in campo dopo la sosta per le festività natalizie tra il 10 e l’11 gennaio.: «Siamo andati a giocare in casa del Vignanello con rispetto per la capolista, ma sicuri di poter fare una bella partita e così è stato. Abbiamo iniziato tranquilli e siamo stati intelligenti non subendo mai il loro gioco. Infatti a parte il loro momentaneo 2-1 abbiamo sempre condotto il match nel punteggio con grande coesione e aggressività e, a differenza di tutte le altre partite, siamo stati attenti e intelligenti nella gestione palla nei pochi momenti di affanno. Grandi complimenti ai ragazzi, spero che questa partita serva a farci capire che non siamo inferiori a nessuno e che deve essere il punto di partenza per concludere alla grande il girone d'andata e fare un ottimo girone di ritorno».Barco Murialdina – JFC Civita Castellana 4-4Circolo Canottieri Lazio – Tevere Remo 2-3Night&Day – Tevevere Roma 6-1Virtus Parioli – Sporting Aurelia 3-6Spes Montesacro, Vignanello 25Sporting Aurelia 21Tevere Roma 18Night&Day 17Circolo Canottieri Lazio 16Tevere Remo 15Toffia 13Barco Murialdina 11Jfc Civita Castellana 8Virtus Parioli 3Virtus Aurelio 0Uni Sabina -1: «Come già successo nelle ultime partite abbiamo prodotto una notevole mole di gioco ed occasioni che, purtroppo, non siamo riusciti a concretizzare. Dopo aver subito l' 1-0 nel finale della prima frazione per un nostro errore ripartenza, gli avversari hanno raddoppiato su azione da calcio piazzato. Bravi nell'accorciare subito le distanze ma nel finale sbilanciandoci alla ricerca del pari abbiamo subito due reti, una nuovamente su calcio piazzato e un'altra in ripartenza».: «Una partita che alla vigilia mi destava diverse preoccupazioni a causa di moltissime defezioni alla rosa, infatti per infortuni e impegni lavorativi ben 10 ragazzi non sono potuti essere del match, nonostante quanto letto sui social dei nostri avversari, i presenti non hanno fatto sentire la mancanza degli assenti, anzi tutt’altro, giocando un’intera partita di pressione offensiva con 2 soli cambi, tolto qualche minuto nel 1° tempo, dove il nostro Fovi è stato superlativo, come sempre questa stagione. Non abbiamo mai sofferto, con il loro portiere nettamente migliore in campo. Bravi a crederci fino alla fine e sbloccarla nei minuti finali per giocare un 2° tempo decisamente più agevole con altri 3 gol, 2 pali e un salvataggio sulla linea, di mano, con il nostro portiere mai impegnato. Voglio fare un grande applauso ai miei ragazzi presenti sabato, lavorano duro e alcuni di loro giocano meno di quanto meriterebbero, ma sono grandi ragazzi che sono consapevoli di far parte di un gruppo importante e soprattutto sanno di aver vinto meritatamente».MCV Real Testaccio – Delle Vittorie 3-1Macir Cisterna – Futsal City roma 1-1Polisportiva Mandela – Eretum Monterotondo 5-14Ulivi Village – Sant’Agnese 3-3Valcanneto – Real Palombara 3-3Alternavicolo – Epiro rinviataValcanneto 26Ulivi Village 23Real Palombara 18Real Testaccio 17Babadook, Macir Cisterna 16Sant’Agnese 15Epiro 12Delle Vittorie 11Eretum Monterotondo, Alternavicolo 10Futsal City Roma 7Stimigliano 1969 4Polisportiva Mandela 0