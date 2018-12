GIRONE D, IX GIORNATA

Toffia Sport – Virtus Parioli 5-2

Marcatori: 2 Alessandro Blasi, 2 Pirvu, Radu

Andrea Cimini (allenatore Toffia)

UniSabina - Night&Day 0-6

ALTRI RISULTATI

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

GIRONE F, IX GIORNATA

Babadook - Ulivi Village 2-2

Marcatori: 2 Dionisi

Daniele Ferri (allenatore Babadook)

Futsal City Roma – Stimigliano 1-1

Marcatore: Eusepi

Federico Pampana (allenatore Stimigliano)

ALTRI RISULTATI

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

RIETI - Più luci che ombre nella nona giornata del campionato di Serie D per le formazioni reatine. Nel girone D torna alla vittoria il Toffia che sul proprio campo s’impone per 5-2 sulla Virtus Parioli, nello stesso girone cade l’Unisabina contro il Night&Day per 6-0. Nel girone F tutti gli occhi erano puntati sul big match del Palarufina tra Babadook e l’Ulivi Village terminato 2-2.Torna a fare punti lo Stimigliano che impatta in trasferta contro il Futsal City Roma. Tra domani sera e sabato si gioca la decima giornata, l’ultima prima della pausa per le festività natalizie.: «Siamo riusciti a conquistare i 3 punti meritatamente. Abbiamo iniziato molto bene e sofferto poco andando all' intervallo con un netto vantaggio di 3-0. Nella ripresa abbiamo concesso qualcosa di troppo e soprattutto non abbiamo capitalizzato le numerose occasioni create. Abbiamo comunque condotto in porto senza affanni la partita fino al 5-2 finale. Bravi tutti i ragazzi a rimanere concentrati fino alla fine e bene il rientro di giocatori assenti a causa di lunghi infortuni. Ora la stimolante partita col Vignanello dove cercheremo in tutti i modi di infastidire una compagine che visto il ruolino merita di stare in vetta. Grande rispetto, ma nessuna paura, sono sicuro che anche venerdì i miei ragazzi dimostreranno che saranno ampiamente all'altezza dell'impegno».JFC Civita Castellana – Circolo Canottieri Lazio 2-5Spes Montesacro – Vignanello 1-1Sporting Aurelia – Virtus Aurelio 12-0Tevere Roma – Barco Murialdina 6-2Toffia Sport – Virtus Parioli 5-2Spes Monte Sacro, Vignanello 25Sporting Aurelia, Tevere Roma 18Circolo Canottieri Lazio 16Night&Day 14Tevere Remo 12Toffia Sport, Barco Murialdina 10JFC Civita Castellana 7Virtus Parioli 3Virtus Aurelio 0Uni Sabina -1Barco Murialdina – JFC Civita CastellanaCircolo Canottieri Lazio – Tevere RemoNight&Day – Tevere RomaVignanello – Toffia SportVirtus Aurelio – UnisabinaVirtus Parioli – Sporting Aurelia: «Rispetto allo scorso big match con il Valcanneto contro gli Ulivi avremmo assolutamente meritato la vittoria, abbiamo mancato in almeno 4 occasioni nitide l’occasione di chiudere la gara e alla prima occasione della ripresa gli ospiti hanno trovato il pareggio, dettata da una nostra distrazione, come il primo gol purtroppo. Peccato ma comunque un grande plauso a tutti i miei ragazzi perché alla fine la beffa poteva essere totale avendo terminato la gara in inferiorità numerica, hanno difeso con grinta e compattezza».: «Partita giocata su ritmi elevati da entrambe le squadre con occasioni a ripetizione da una parte e dell'altra. Solo la bravura di entrambi i portieri ha tenuto il risultato sullo 0 a 0 fino a metà ripresa. A quel punto i nostri avversari sono passati in vantaggio con un tiro deviato dalla media distanza. Bravi i ragazzi a restare in partita e a trovare nel finale il meritato pareggio con un ottimo uno-due nello stretto».Delle Vittorie – Macir Cisterna 3-1Epiro – Valcanneto 2-5Eretum Monterotonfo – MCV Real Testaccio 3-5Real Palombara – Polisportiva Mandela 14-2Sant’Agnese – Alternavicolo 6-0Valcanneto 25Ulivi Village 22Macir Cisterna 15Sant’Agnese, Real Palombara 14Babadook 13Epiro 12Delle Vittorie 11Alternavicolo 10Eretum Monterotondo 7Futsal City Roma 6Stimigliano 4Polisportiva Mandela 0Alternavicolo – EpiroMCV Real Testaccio – Delle VittorieMacir Cisterna – Futsal City RomaPolisportiva Mandela – Eretum MonterotondoStimigliano – BabadookUlivi Village – Sant’AgneseValcanneto – Real Palombara