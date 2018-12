GIRONE D

Toffia Sport – Spes Montesacro 3-6

Marcatori: Danilo Pezzotti, Radu, Stetsiuk

Andrea Cimini (allenatore Toffia)

Barco Murialdina-UniSabina riviata

ALTRI RISULTATI, VIII GIORNATA

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

GIRONE F

Stimigliano – Delle Vittorie 3-4

Marcatori: Mazzoli, Siguenza, Eusepi

ALTRI RISULTATI, VIII GIORNATA

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

RIETI - Nell’ottava giornata di Serie D sono solo due le reatine a scendere in campo: nel girone D cade in casa il Toffia contro la Spes Montesacro, non disputata invece la sfida tra Barco Murialdinia e UniSabina. Non giocano neanche i Babadook che dovevano essere impegnati sul campo dell’Alternavicolo, sempre nel girone F sconfitta di misura per lo Stimigliano contro il Delle Vittorie. Tra domani e dopodomani si torna in campo per la nona giornata.: «Anche contro la Spes abbiamo dovuto far fronte alle solite assenze e abbiamo cercato di sopperire con un atteggiamento aggressivo e con una partita spesso giocata in pressione. Sulla falsa riga delle partite precedenti ci siamo complicati le cose da soli agevolando enormemente le prime tre marcature avversarie. Nonostante ciò faccio i complimenti ai miei perché non si sono scoraggiati e hanno dato filo da torcere ad una formazione imbattuta e ottimamente organizzata e non a caso in testa alla classifica. Ne è dimostrazione un secondo tempo giocato alla pari in cui abbiamo sbagliato poco e li abbiamo fortemente impensieriti. Complimenti agli avversari , ma sono certo che giocando così torneremo presto a far punti e a migliorare la nostra classifica».Circolo canottieri Lazio – Tevere Roma 2-3Night&Day – Sporting Aurelia 2-4Vignanello – Tevere Remo 4-1Virtus Parioli – Virtus Aurelio 4-3Spes Montesacro, Vignanello 24Sporting Aurelia, Tevere Roma 15Circolo Canottieri Lazio 13Tevere Remo 12Night&Day 11Toffia, Barco Murialdina,JFC Civita Castella 7Virtus Parioli 3Virtus Aurelio, Uni Sabina 0JFC Civita Castellana – Circola Canottieri LazioSpes Montesacro – VignanelloSporting Aurelia – Virtus AurelioTevere Roma – Barco MurialdinaToffia Sport – Virtus ParioliUnisabina – Night&DayFederico Pamapana (allenatore Stimigliano): «Nulla da eccepire sulla prestazione dei ragazzi. Il primo tempo si è concluso sul 3-0 per i nostri avversari che, al contrario di noi, hanno sfruttato tutte le occasioni avute. Reazione veemente a inizio ripresa che ci ha portato velocemente a ridurre le distanze sul 3-2. Dopo il goal che ha permesso ai nostri avversari di allungare di nuovo non abbiamo mollato e ci siamo portati sul 4-3 grazie ad una splendida combinazione pivot-centrale. Purtroppo l'assalto finale non ha prodotto il meritato pareggio ma, se continuiamo con prestazioni del genere, il ritorno ai punti è solamente di poco rimandato».Alternavicolo – Babadook rinviataEretum Monterotondo – Real Palombara rinviataMCV Real Testaccio – Macir Cisterna 5-2Polisportiva Mandela – Epiro 0-22Ulivi Village – Futsal City Roma 6-2Valcanneto – Sant’Agnese 5-2Ulivi Village 21Valcanneto 19Macir Cisterna 15Epiro, Babadook 12Sant’Agnese, Real Palombara, MCV Real Testaccio 11Delle Vittorie 9Eretum Monterotondo, Alternavicolo 7Futsal City Roma 5Stimigliano 3Polisportiva Mandela 0Babadook – Ulivi VillageDelle Vittorie – Macir CisternaEpiro – ValcannetoEretum Monterotondo – MCV Real TestaccioFutsal City Roma – StimiglianoReal Palombara – Polisportiva MandelaSant’Agnese - Alternavicolo