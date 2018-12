GIRONE D

Tevere Remo-Toffia 5-2

Marcatori: Radu, Blasi

Andrea Cimini (allenatore Toffia)

UniSabina – Circolo Canottieri Lazio 0-7

ALTRI RISULTATI, VII GIORNATA

LA CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

GIRONE F

Babadook-Valcanneto 0-0

Daniele Ferri (allenatore Babadook)

Macir Cisterna-Stimigliano 11-3

Marcatori: 2 Valenti, Siguenza

Federico Pampana (allenatore Stimigliano)

ALTRI RISULTATI, VII GIORNATA

LA CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

RIETI - La settima giornata del campionato di Serie D di calcio a 5 si archivia con tre sconfitte e un pareggio. Weekend difficile per le formazioni reatine, mezzo sorriso solo per i Babadook che portano a casa un punto nel match interno contro l’ormai ex capolista del girone F Valcanneto. L’allenatore dei Babadook Daniele Ferri ha voluto ricordare Stefano Colasanti, il vigile del fuoco scomparso nell’incidente della stazione di servizio sulla Salaria nei pressi di Borgo Quinzio. Stefano Colasanti era l’allenatore della Pro Calcio Cittaducale femminile che milita nel campionato di Serie D con cui i Babadook condividono l’impianto del PalaRufina. Sempre nel girone F arriva un altro ko per lo Stimigliano sul campo del Macir Cisterna. Nel girone D doppia sconfitta per il Toffia fuoricasa contro la Tevere Remo e per l’UniSabina sul proprio campo contro il Circolo Canottieri Lazio.: «La partita è stata ben giocata dalle due squadre, abbiamo provato a sopperire a qualche assenza di troppo con maggiore aggressività e la partita è stata in parità finché abbiamo pagato delle disattenzioni. Ci siamo ritrovati sullo 0-3 per un paio d' ingenuità, ma anche per merito loro che davanti avevano buoni giocatori. A quel punto c' è stata un' ottima reazione che ci ha portati sul 2-3 e 5 falli a nostro favore. Purtroppo un' altra disattenzione ha dato il la al 2-4 e poi nel disperato tentativo finale sono stati bravi a segnare il 2-5 finale. Insomma prestazione sufficiente e valida per applicazione, ma paghiamo oltremodo le numerose assenze e un po' di ingenuità. Complimenti comunque alla compagine avversaria per il match disputato».JFC Civita Castellana – Vignanello 2-5Spes Montesacro – Virtus Parioli 6-3Sporting Aurelia – Barco Murialdina 6-3Virtus Aurelio – Night&Day 0-5Spes Montesacro, Vignanello 21Circolo Canottieri Lazio 13Tevere Remo, Sporting Aurelia, Tevere Roma 12Night&Day 10Toffia Sport, JFC Civitacastellana 7Barco Murialdina 6Virtus Aurelio, Virtus Parioli, UniSabina 0Barco Murialdina – UniSabinaCircolo Canottieri Lazio – Tevere RomaNight&Day – Sporting AureliaToffia Sport – Spes MontesacroVignanello – Tevere RemoVirtus Parioli – Virtus Aurelio: «Abbiamo affrontato una grandissima squadra meritatamente in testa al campionato, siamo stati pericolosi nel primo tempo andando vicino la rete con Labonia e Bianchetti e abbiamo subito la loro esperienza nel secondo. Probabilmente con un pizzico di spregiudicatezza in più nel finale di partita potevamo conquistare la vittoria e me ne assumo i demeriti in pieno, i ragazzi sono stati eccezionali. Un caro abbraccio a Stefano Colasanti, eroe vero, onoreremo ogni giorno il PalaRufina che condividiamo con le sue ragazze in suo ricordo dando sempre il massimo per onorare questo sport che lui amava moltissimo».: «Purtroppo niente di nuovo sotto al sole. Ottimo primo tempo dove siamo passati in vantaggio per poi chiudere sotto 3 - 2 a causa di qualche errore individuale ma rimanendo sempre attaccati al match e mettendo in grossa difficoltà un avversario di alta classifica. Ancora una volta nella ripresa invece di girare definitivamente la partita dalla nostra parte siamo crollati, probabilmente dal punto di vista mentale. La squadra c'è e fa progressi ma abbiamo bisogno di un risulta utile per sbloccarci».Delle Vittorie – Ulivi Village 5-8Epiro – Eretum Monterotondo 4-8Futsal City Roma - Alternavicolo 2-3Real Palombara – Real Testaccio 4-4Sant’Agnese – Polisportiva Mandela 17-0Ulivi Village 18Valcanneto 16Macir Cisterna 15Babadook 12Sant’Agnese, Real Palombara 11Epiro 8MCV Real Testaccio, Eretum Monterotondo, Alternavicolo 7Delle Vittorie 6Futsal City Roma 5Stimigliano 3Polisportiva Mandela 0Alteravicolo - BabadookEretum Monterotondo – Real PalombaraMCV Real Testaccio – Macir CisternaPolisportiva Mandela – EpiroStimigliano – Delle VittorieUlivi Village – Futsal City RomaValcanneto – Sant’Agnese