GIRONE D

Tevere Roma-Toffia Sport 3-0

Danilo Pezzotti (giocatore Toffia)

UniSabina-Vignanello 4-8



LA CLASSIFICA

GIRONE F

Babadook-Eretum Monterotondo 6-1

Marcatori: 2 Labonia, 2 Tittoni, Bianchetti, Dionisi

Daniele Ferri

Stimigliano-Ulivi Village 0-9

Federico Pampana (allenatore Stimigliano)

LA CLASSIFICA

RIETI - Nei recuperi della quinta giornata di Serie D giocati tra lunedì e martedì vincono solo i Babadook che passeggiano in casa contro l’Eretum Monterotondo accorciando verso la zona playoff. Sempre nel girone F pesante sconfitta per lo Stimigliano che tra le mura amiche cade contro la capolista Ulivi Village. Nel girone D doppio ko per Toffia e UniSabina contro Tevere Roma e Vignanello. Sabato si torna in campo per la settima giornata.: «Abbiamo approcciato male ed abbiamo subito due reti in pochi minuti. Abbiamo provato a riaprire la partita ma siamo stati poco precisi ed il loro portiere in alcuni momenti della gara è stato determinante. Il terzo gol è arrivato nei minuti finali della gara. Continuiamo a commettere gli stessi errori e questo sta incidendo molto sulla classifica».Spes Montesacro, Vignanello 18Tevere Roma 12Circolo Canottieri lazio 10Tevere Remo, Sporting Aurelia 9Night&Day, Toffia Sport, JFC Civita Castellana 7Barco Murialdina 6Virtus Aurelio, Virtus Parioli, UniSabina 0(allenatore Babadook): «Stiamo continuando nel processo graduale di crescita. Pian piano un collettivo di ottimi giocatori sta diventando una squadra, non siamo ancora perfetti, anzi siamo lontani dall’esserlo, ma sicuramente si inizia a vedere qualcosa di interessante. Pian piano stiamo recuperando gli indisponibili e anche gli allenamenti stanno tornando alla giusta intensità e i risultati si vedono sul campo. Dedichiamo questa vittoria al nostro Team Manager Francesco che ha subito un piccolo infortunio, lo aspettiamo sabato al campo per la meravigliosa sfida che ci aspetta con Valcanneto».: «Sapevamo che sarebbe stata una partita proibitiva per noi visto il valore dell'avversario. Prendere tre goal nei primi minuti ha sicuramente accentuato la differenza già notevole tra noi e loro. Comunque, come ho ripetuto costantemente ai ragazzi, anche queste partite fanno parte del percorso di crescita di una squadra nuova e giovane come la nostra. Ora il calendario diventerà più agevole e dovremo tornare a fare punti».Ulivi Village 15Valcanneto, Macir Cisterna 12Babadook 11Real Palombara 10Sant’ Agnese, Epiro 8Delle Vittorie, Real Testaccio 6Alternavicolo, Eretum Monterotondo 4Stimigliano 3Futsal City Roma 2Polisportiva Mandela 0