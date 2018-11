GIRONE D

Toffia-JFC Civitacastella 5-5

Marcatori: 2 Blasi, Ferretti, Stetsiuk, Pezzotti

Danilo Pezzotti (giocatore Toffia)

Riposava

RISULTATI ALTRE GARE, VI GIORNATA

RECUPERO, V GIORNATA, STASERA

LA CLASSIFICA

GIRONE F

Polisportiva Mandela – Babadook 2-11

Marcatori: 5 Labonia, 3 Giannini, Tittoni, Bianchetti, Silvani

Daniele Ferri (allenatore Babadook)

Real Testaccio – Stimigliano 7-2

Marcatori: Curti, Cordeschi

Federico Pampana (allenatore Stimgliano)

RISULTATI ALTRE GARE VI GIORNATA

RECUPERI V GIORNATA DOMANI

CLASSIFICA

FEMMINILE, GIRONE B

Pro Calcio Cittaducale – Real Fiumicino 13-0

Marcatori: 2 Marroni, 2 Capasso, 2 Iabichella, 2 Fidanza, 2 Ottaviani, 2 Micangeli, 1 Magi

Fabrizio Vasta (presidente Pro Calcio Cittaducale)

RISULTATI ALTRE GARE VI GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Si è giocata nel weekend la sesta giornata nel campionato di Serie D. Nel girone D ottiene un punto il Toffia nel match interno contro il JFC Civita Castellana. Senza problemi il Babadook contro il Polisportiva Mandela nel girone F, cade ancora invece lo Stimigliano in casa del Testaccio. Nel Femminile passeggia la Pro Calcio Cittaducale al PalaRufina contro il Real Fiumicino.Tra stasera (girone D) e domani (girone F) si torna in campo per i recuperi della quinta giornata. Il femminile recupererà la quinta giornata il 7 dicembre: «Inizio da incubo, dopo 10 minuti sotto di tre gol. Abbiamo avuto la forza di reagire, siamo saliti di intensità e con un ritmo infernale abbiamo raggiunto il pari alla fine del primo tempo. Nella ripresa ci siamo portati sul 5-3 ma negli ultimi minuti di gara quando sembrava tutto finito, abbiamo regalato un punto agli avversari. Per l'ennesima volta ci siamo fatti recuperare nei secondi finali e questo inizia a pesare sulla classifica. Dobbiamo migliorare ancora molto se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi».: UniSabinaBarco Murialdina – Virtus Aurelio 7-4Circolo Canottieri – Sporting Aurelia 4-5Spes Montesacro – Tevere RemoVignanello – Tevere Roma 3-2Virtus Parioli – Night & Day 1-5(lunedì 26 novembre)JFC Civita Castellana - Spes MontesacroNight&Day – Barco MurialdinaTevere Remo – Virtus ParioliTevere Roma – Toffia SportUniSabina – VignanelloVirtus Aurelio – Circolo Canottieri LazioVignanello 15Spes Montesacro 12Sporting Aurelia, Tevere Roma 9Circolo Canottieri Lazio, Toffia, Night & Day, JFC Civita Castellana 7Tevere Remo, Barco Murialdina 6Virtus Aurelio, Virtus Parioli, Unis Sabina 0: «Era importante vincere per riprendere il cammino in questo avvincente campionato, soprattutto vista l’emergenza numerica che stiamo affrontando (sabato eravamo 7), ringrazio i ragazzi che stanno continuando ad allenarsi con intensità e impegno anche se numericamente ridotti al lumicino. Sono molto contento del rientro del capitano Novelli e del Gol di Silvani un ragazzo eccezionale che si merita questa gioia personale».: «Siamo partiti bene portandoci sull'1-0 dopo pochi minuti. La partita è stata molto aperta con occasioni clamorose da una parte e dell'altra. I nostri avversari hanno ribaltato il risultato fino al 3-1 ma prima della fine del primo tempo abbiamo accorciato le distanze. Purtroppo nella ripresa abbiamo abbassato il livello di gioco sopratutto in fase difensiva e loro ne hanno approfittato. Ancora non riusciamo a mantenere le due fasi, offensiva e difensiva, per tutti i 60 minuti ma stiamo lavorando per raggiungere questo obbiettivo. Una menzione speciale per il nostro portiere che dopo un brutto infortunio è tornato tra i pali dopo quasi un anno fornendo subito una prestazione più che positiva».Alternavicolo – Delle Vittorie (rinviata)Eretum Monterotondo – Sant'Angnese 3-4Real Palombara – Epiro (rinviata)Ulivi Village – Macir Cisterna 5-1Valcanneto - Futsal City Roma(martedì 27 novembre)Babadook – Eretum MonterotondoDelle Vittorie – ValcannetoEpiro – Real TestaccioFutsal City Roma – Polisportiva MandelaMacir Cisterna – AlternavicoloSant'Agnese – Real PalombaraStimigliano – Ulivi VillageUlivi Village 12Valcanneto, Macier Cisterna, Real Palombara 9Babadook, Sant'Agnese 8Epiro 7Delle Vittorie, Real Testaccio 6Alternavicolo, Eretum Monterotondo 4Stimigliano 3Futsal City Roma 2Polisportiva Mandela 0: «Partita che praticamente è durata soli 20 minuti date le molte assenze della squadra ospite.Brave comunque le ragazze a non prendersi gioco delle avversarie, eravamo quasi al completo, molte le giocate di qualità da parte delle civitesi, esordio stagionale per Di Pietro e per la piccola di casa Magi».Atletico Tirrena – Luiss 7-1Fiumincino 1926 – Ladispoli 3-0Trastevere – Real Fabrica 2-2Viterbo – Olimpus Parco Leonardo 4-1Atletico Tirrena 13Fiumicino 1926 11Viterbo 9Trastevere, Real Fabrica 8Pro Calcio Cittaducale, Olimpus Parco Leonardo 7Luiss 6Ladispoli 3Real Fiumicino 1