RIETI - Tra stasera e domani, sabato 24 novembre, va in scena la sesta giornata di Serie D: nel girone D sfida in trasferta per il Toffia contro il JFC Civita Castellana, osserverà il turno di riposo invece l’Uni Sabina. Nel girone F i Babadook saranno ospiti del Mandela, fanalino di coda del girone mentre lo Stimigliano sarà ospite del Testaccio. Nel femminile la Pro Calcio Cittaducale attende al Pala Rufina il Real Fiumicino.Tra lunedì e martedi prossimi le formazioni di serie D torneranno in campo per il recuperi dalle quinta giornata.Barco Murialdina – Virtus AurelioCircolo Canottieri Lazio – Sporting AureliaSpes 1908 – Tevere RemoToffia Sport – JFC Civita CastellanaVignanello – Tevere RomaVirtus Parioli – Night e DaySpes Montesacro, Vignanello 12Tevere Roma 9Circolo canottieri Lazio 7Toffia, Tevere Remo, Sporting Aurelia, Civita Castellana 6Night&Day 4Barco Murialdina 3Virtus Aurelio, Virtus Parioli, UniSabina 0Alternavicolo – Delle VittorieEretum Monterotondo – Sant’AgneseTestaccio – StimiglianoPolisportiva Mandela – Babdook & FriendsReal Palombara – Epiro Calcio a 5Ulivi Village – Macir CisternaValcanneto – Futsal City RomaUlivi Village, Valcanneto, Macir Cisterna, Real Palombara 9Epiro 7Babadook, Sant’Agnese 5Eretum Monterotondo, Alternavicolo 4Delle Vittorie, Real Testaccio, Stimigliano 3Futsal City roma 2Polisportiva Mandela 0Atletico Tirrena – LuissPro Calcio Cittaducale – Real FiumicinoFiumicino 1926 – LadispoliTrastevere – Real FabricaViterbo – Olimpus Parco LeonardoFiumincino 1926Atletico Tirrena, Olimpus Parco Leonardo, Real Fabrica 7Luiss, Viterbo, Pro Calcio Cittaducale 6Trastevere 4Ladispoli, Real Fiumicino 0