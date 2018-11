GIRONE D

RIETI - Più ombre che luci nella terza giornata del campionato di Serie D per le formazioni reatine. Primo brindisi stagionale per i Babadook che passeggiano in casa contro l’Epiro. Sempre nel girone F pesante sconfitta casalinga per lo Stimigliano contro il Valcanneto. Nel girone D sconfitta di misura per il Toffia sul campo dello Sporting Aurelia mentre crolla l’Unisabina in casa contro la Spes Montesacro. Nel femminile ko esterno per la Pro Calcio Cittaducale a Fabrica di Roma.: «Abbiamo giocato una partita attenta concedendo poco all'avversario. Una gara bloccata anche a causa del campo di gioco che non permetteva un efficace controllo di palla sia per noi che per loro. Questa volta non possiamo recriminarci nulla se non un paio di occasioni non sfruttate. Abbiamo subito il gol del 2-1 a 5 secondi dalla fine dell'incontro e non abbiamo avuto la possibilità di recuperare il risultato. Ora dobbiamo riprenderci subito imponendo il nostro gioco venerdì in casa e cercando in tutti i modo di prenderci i tre punti in palio».Barco Murialdina – Circolo canottieri Lazio 3-7JFC Civitacastellana – Virtus Parioli 6-3Tevere Roma – Tevere Remo 5-2Virtus Aurelio – Vignanello 2-7Spes Montesacro, Tevere Roma, Vignanello 9Circolo Canottieri Lazio, SPorting Aurelia, JFC Civitacastellana 6Tevere Remo, Night&Day, Toffia Sport 3Barco Murialdina, Virtus Aurelio, Virtus Parioli, Unisabina 0: «Finalmente siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco per l’intera gara, nonostante l’emergenza importante con 5 giocatori fuori. Grande prova di tutti i ragazzi ora bisogna mantenere alta la concentrazione per restare nel treno di testa di questo bellissimo campionato, dipende tutto da noi».: «Primi 15 minuti abbastanza equilibrati dove i nostri avversari hanno trovato il vantaggio ma noi siamo rimasti in partita trovando anche unpaio di occasioni per ristabilire la parità. Col passare dei minuti, però, è venuta fuori la loro bravura, complice anche la mia scelta tattica errata di continuare a difendere pressando a tutto campo. Il primo tempo si è concluso sullo 0-4 e nella ripresa il risultato si è dilatato. Abbiamo affrontato un'ottima squadra che lotterà per le primissime posizioni ma questo non giustifica una sconfitta così larga. Dobbiamo lavorare per far sì che non ci succeda più di disunirci oltremodo quando andiamo in svantaggio. Sono convinto che sia io che i ragazzi riusciremo a fare tesoro della brutta batosta e a rimetterci in carreggiata già da sabato».Delle vittorie – Eretum Monterotondo 5-3Futsal City Roma – Real Palombara 3-8Macir Cisterna – Polisportiva Mandela 14-0Sant’ Agnese – MCV Real Testaccio 3-3Ulivi Village – Alteravicolo 4-1Macir Cisterna 9Ulivi Village, Valcanneto, Real Palombara 6Babadook, Sant’Agnese 5Epiro 4Eretum Monterotondo, Real Testaccio, Delle Vittorie, Stimigliano 3Alternavicolo, Futsal City Roma 1Polisportiva Mandela 0Alternavicolo – StimiglianoEpiro – Sant’AgneseEretum Monterotondo – Futsal City RomaMCV Real Testaccio – Ulivi VillagePolisportiva Mandela – Delle VittorieReal Palombara – BabadookValcanneto – Macir Cisterna: «Altra partita giocata in Modo superficiale e di presunzione da parte delle ragazze di mister Colasanti. Mai in partita contro una squadra che sbagliava tanto in fase di impostazione. Dopo 9’ il Real passa in vantaggio grazie a un errore in fase di impostazione. Per tutto il primo tempo solo un occasione per trovare il pareggio ma la palla esce al lato della porta. I primi 10’ del secondo tempo le ragazze trovano il gol del pareggio con Marroni e poi sprecano nette occasioni da gol a porta vuota. Da lì il Real trova il gol del vantaggio. Partita molto strana non riusciamo a trovare continuità, abbiamo sbagliato l’approccio alla partita. Adesso bisogna lavorare bene in vista della gara di sabato contro la Luiss seconda in classifica».Atletico Tirrena – Viterbo 4-2Luiss – Fiumincino 1926 1-2Olimpus Parco Leonardo – Ladispoli 2-0Real Fiumicino – Trastevere (rinviata)Olimpus Parco Leonaro, Real Fabrica 7Luiss 6Fiumincino 1926 5Trastevere, Atletico Tirrena 4Pro Calcio Cittaducale, Viterbo 3Ladispoli, Real Fiumicino 0Pro Calcio Cittaducale – LuissFiumicino 1926 – Olimpus Parco LeonardoLadispoli – Real FiumicinoTrastevere – Atletico TirrenaViterbo – Real Fabrica