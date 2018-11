GIRONE D

RIETI - Nel passato weekend è andata in scena la seconda giornata di Serie D maschile e femminile: nel girone D primo brindisi per il Toffia che davanti ai propri tifosi batte la Virtus Aurelio. Cade ancora l’UniSabina in trasferta contro la Tevere Remo. Nel girone F prima vittoria anche per lo Stimigliano che passeggia in casa della Polisportiva Mandela, secondo pareggio di fila per il Babadook in casa del Sant’Agnese. Nel femminile bene il Cittaducale in casa contro l’Atletico Tirreno.: «Primo tempo un po' bloccato che si è concluso sul 1-0 in nostro favore. Nel secondo tempo abbiamo subito raddoppiato ma, come al solito, ci siamo rilassati troppo e siamo stati raggiunti sul 2-2. Abbiamo reagito prontamente e siamo tornati nuovamente in vantaggio fino al 5-3 finale. Faccio i complimenti ai compagni per l'impegno e la determinazione mostrata con la speranza di diventare una squadra più cinica solo così potremo ambire alle prime posizioni della classifica. Un augurio di pronta guarigione va al nostro compagno di squadra Marco Blasi che ha subito un brutto infortunio durante l'allenamento».JFC Civita Castellana – Tevere Roma 1-4Spes Montesacro – Sporting Aurelio 5-3Vignanello – Night&Day 3-2Virtus Parioli – Canottieri Lazio 1-8Spes Montesacro, Tevere Roma, Vignanello 6Circolo Canottieri Lazio, Tevere Remo, Sporting Aurelia, JFC Civita Castellana, Toffia, Night&DayBarco Murialdina, Virtus Aurelio, Virtus Parioli, Unisabina 0(venerdi ore 21)Barco Murialdina – Circolo Canottieri LazioJFC Civita Castellana – Virtus ParioliSporting Aurelia – Toffia SportTevere Roma - Tevere RemoUni Sabina – Spes MontesacroVirtus Aurelio – Vignanello: «Peccato per i tanti legni colpiti e per il rigore a tempo oramai scaduto ma la squadra ha creato tanto e giocato bene è mancata solo un pizzico di fortuna e cattiveria in più, oggi avremmo meritato decisamente la vittoria»: «Siamo stati bravi ad approcciare bene la partita pressando a tutto campo e portandoci subito sul 2-0. Peccato per la distrazione difensiva che ha permesso agli avversari di accorciare alla quale, comunque, abbiamo reagito prontamente grazie ad una prodezza di cordeschi che ha fissato il punteggio del primo tempo sul 3-1. Nella ripresa buona gestione senza commettere errori e allungando nel punteggio. Complimenti ai ragazzi per i primi tre punti stagionali».Epiro- Futsal City RomaEretum Monterotondo – Macir Cisterna 3-4Real Testaccio – Alteravicolo 4-4Real Palombara – Delle Vittorie 1-0Valcanneto – Ulivi Village 4-3Macir Cisterna 6Sant’Agnese, Epiro 4Ulivi Village, Stimigliano, Eretum Monterotondo, Valcanneto, Real Palombara 3Real Testaccio, Babadook 2Alternavicolo, Futusal City Roma 1Delle Vittorie, Polisportiva Mandela 0(sabato ore 15)Babadook – EpiroDelle Vittorie – Eretum MonterotondoFutsal City Roma – Real PalombaraMacir Cisterna – Polisportiva MandelaSant’ Agnese – Real TestaccioStimigliano – ValcannetoUlivi Village – Alternavicolo: «Grande prestazione da parte delle ragazze. Sapevamo che il Tirrena e un ottima squadra e che sarebbe venuta per giocarcela fino all ultimo minut, noi siamo stati bravi ad andare subito in vantaggio. Abbiamo creato tanto e abbiamo avuto sempre il pallino del gioco a parte i primi 10 minuti del secondo tempo. Sprechiamo troppo sotto porta e facciamo ancora molti errori difensivi, c’è da lavorare tanto ma le ragazze sono sempre più motivate e hanno sempre più voglia di portare a casa risultati positivi».Fiumincino 1926 – Real Fabrica 0-0Ladispoli – Luiss 3-4Real Fiumicino – Olimpus Parco Leonardo 1-3Trastevere – Viterbo 1-0Luiss 6Olimpus Parco Leonardo, Real Fabrica, Trastevere 4Pro Calcio Cittaducale, Viterbo 3Fiumicino 1926 2Atletico TirrenaLadispoli, Real Fiumicino 0(venerdì ore 21)Atletico Tirrena – ViterboLuiss – Fiumicino 1926Olimpus Parco Leonardo – LadispoliReal Fabrica – Pro Calcio CittaducaleReal Fiumincino - Trastevere