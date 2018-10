GIRONE D

Night&Day – Toffia 4-3

Bonifazi, Marchesani, autogol

Danilo Pezzotti (giocatore Toffia)

Unisabina – JFC Civitacastellana 1-5

ALTRI RISULTATI, I GIORNATA

PROSSIMO TURNO

CLASSIFICA

GIRONE F

Babadook – MCV Real Testaccio 2-2

Palenga, Labonia

Daniele Ferri (allenatore Babadook)

Stimigliano-Eretum Monterotondo 2-6

2 Curti

Federico Pampana (allenatore Stimigliano)

ALTRI RISULTATI, I GIORNATA

CLASSIFICA

PROSISMO TURNO

SERIE DI FEMMINILE, GIRONE D

Viterbo - Pro Calcio Cittaducale 3-2

Iabichella e Marroni

Fabrizio Vasta (presidente Pro Calcio Cittaducale)

ALTRI RISULTATI, I GIORNATA

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

RIETI - Si è alzato il sipario sulla Serie D: più ombre che luci nella prima giornata del campionato provinciale. Nel girone D cadono Toffia e Uni Sabina contro Night&Day JFC Civita Castellana. Un pareggio e una sconfitta per Babadook e Stimigliano nel girone F rispettivamente contro Real Testaccio e Eretum Monterotondo. Nel femminile ko esterno per il Cittaducale impegnato sul campo del Viterbo.: «La partita si era messa subito bene e eravamo andati sul 3-0 poi a metà secondo tempo ci siamo spenti e gli avversari hanno preso il sopravvento ribaltando il risultato soprattutto per demerito nostro. Dobbiamo crescere molto, la strada è lunga e dobbiamo imparare a sfruttare le occasioni che creiamo. Venerdì in casa proveremo a prenderci i 3 punti».Barco Murialdina – Vignanello 1-2Sporting Aurelia – Tevere Remo 5-0Tevere Roma – Virtus Parioli 3-0Virtus Aurelio – Spes MonteSacro 4-9JFC Civita Castellana – Tevere RomaTevere Remo – UnisabinaSpes Montesacro – Sporting AureliaToffia Sport – Virtus AurelioVignanello – Night&DayVirtus Parioli-Circolo Canottieri LazioSporting Aurelia, Spes MonteSacro, JFC Civita Castellana, Tevere Roma, Vignanello, Night&Day 3Barco Murialdina, Toffia, Virtus Parioli, Unisabina, Tevere Remo, Virtus Aurelio 0: «Abbiamo affrontato una delle candidate alla vittoria finale dimostrando di essere all’altezza. Tutto sommato Pareggio giusto, nel primo tempo meglio loro con noi troppo contratti e nervosi. Nel secondo tempo decisamente meglio, abbiamo avuto anche diverse occasioni per vincerla».: «Abbiamo pagato un po' di emozione da debutto nei primi 15 minuti soprattutto in termini di aggressività difensiva ed i nostri avversari sono stati bravi ad approfittarne portandosi sul 3 a 0. Poi una volta trovato il primo goal ci siamo sciolti e abbiamo trovato anche qualche buona trama provata in allenamento. I nostri avversari però sono stati molto bravi a rintuzzare i tentativi di rientrare in partita, più frequenti soprattutto nel secondo tempo, e dunque non siamo riusciti a colmare il gap iniziale. Faccio comunque i complimenti ai ragazzi perché vista la giovane età del gruppo continuando su questa strada potremo solo migliorare».Delle Vittorie – Epiro 5-6Futsal City Roma – Sant'Agnese 3-7Macir Cisterna – Real Palombara 9-6Ulivi Village – Polisportiva Mandela 19-1Alternavicolo – Valcanneto (rinviata)Ulivi Village, Sant'Agnese, Eretum Monterotondo, Macir Cisterna, Epiro 3Babadook, Real Testaccio 1Delle Vittorie, Real Palombara, Stimigliano, Futsal City Roma, Polisportiva Mandela 0Epiro – Futsal City RomaEretum Monterotondo – Macir CisternaMCV Real Testaccio – AlternavicoloPolisportiva Mandela – StimiglianoReal Palombara – Delle VittorieSant'Agnese – BabadookValcanneto – Ulivi Village: «Una partita molto intensa giocata a viso aperto dalle nostre ragazze anche se consapevoli della poca rotazione date le molte assenze. Siamo stati molto bravi a recuperare il doppio svantaggio grazie alle reti di Iabichella e Marroni, ma sul 2-2 pali e traverse non ci hanno permesso il sorpasso. Nel finale un errore difensivo ha permesso al Viterbo di passare nuovamente in vantaggio. A prescindere dal risultato sono molto soddisfatto della squadra che ha dato veramente tutto e continua a lavorare bene in vista della partita di sabato in casa contro l'Atletico Tirrena».Atletico Tirrena – Fiumicino 2-2Luiss – Real Fiumicino 5-1Olipus Parco Leonardo 1-1 TrastevereReal Fabrica – Ladispoli 3-1Luiss, Real Fabrica, Viterbo 3Atletico Tirrena, Trastevere, Olimpus, Parco Leonardo, Fiumicino 1926 1Pro Calcio Cittaducale, Ladispoli, Real Fiumicino 0Pro Calcio Cittaducale – Atletico TirrenaFiumicino 1926 – Real FabricaLadispoli – LuissReal Fiumicino – Olimpus Parco LeonardoTrastevere - Viterbo