TOFFIA NEL GIRONE D

BABADOOK NEL GIRONE F

STIMIGLIANO NEL GIRONE F

Girone D

Girone F

Ultimo aggiornamento: 11:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Svelati i gironi di serie D di calico a 5: Babadook, Stimigliano, Toffia e UniSabina sono state inserite nei gironi romani vista la carenza di formazioni nella provincia di Rieti. A livello logistico non sarà un campionato semplice per le squadre reatine viste le lunghe trasferte. Toffia e UniSabina sono state inserite nel Girone D con le gare che varranno disputate il venerdi sera.«Non conosciamo il valore degli avversari perché non li abbiamo mai affrontati – commenta il giocatore del Toffia Danilo Pezzotti - Sicuramente sarà una sorpresa sia per loro che per noi. La delusione per la mancata formazione del girone di Rieti è enorme soprattutto perché saremo costretti a trasferte molto impegnative, soprattutto nel viterbese. Sarà l'occasione buona per confrontarsi ad un livello maggiormente competitivo. Ringrazio dirigenti, allenatore e tutti gli atleti che si stanno impegnando per cominciare il campionato nel migliore dei modi».Girone F invece per il Babadook e lo Stimigliano che disputeranno le loro gare il sabato pomeriggio. «Siamo l’unica città nel mondo che ha una realtà ai vertici di uno sport di serie A da anni e non riesce ad organizzare un campionato provinciale – sottolinea amareggiato l’allenatore del Babadook Daniele Ferri - siamo tornati indietro di 20 anni. Obbligando un’iscritta ad un provinciale a trasferte di 200 km in 3 province differenti. Andando oltre la rabbia sono certo troveremo importanti stimoli per affrontare un girone durissimo è molto impegnativo».Gli fa eco il tecnico dello Stimigliano Federico Pampana: «Si preannuncia un campionato impegnativo sul campo ma anche e soprattutto logisticamente, vista la lontananza di alcune trasferte. Proprio per questa strana composizione credo che sarà una stagione molto incerta poiché tante squadre si incontreranno per la prima volta. Per noi, che ripartiamo dopo tanti cambiamenti, sarà un ulteriore stimolo ma ci tengo a precisare che ci saremmo aspettati maggiore accortezza nella composizione, non fosse altro per evitare spostamenti così importanti che complicano l'organizzazione di tutta la stagione».: Barco Murialdina, JFC Civita Castellana, Night & Day, Tevere Remo, Sporting Aurelia, Spes 1908, Tevere Roma,, Vignanello Futsal, Virtus Aurelio, Virtus Parioli: Alternavicolo,, Delle Vittorie, Epiro Calcio a 5, Eretum Monterodondo, Futsal City Roma, Real Testaccio, Macir Cisterna, Polisportiva Mandela, Real Palombara, Sant’Agnese Calcio,, Ulivi Village Calcio, Valcanneto Futsal.