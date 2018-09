Daniele Ferri -

RIETI - Saranno quattro le formazioni reatine impegnate nel prossimo campionato di Serie D provinciale. Babadook, Stimigliano, Toffia e Uni Sabina verranno inserite in uno dei gironi romani, l’inizio della stagione è fissato per il 19 ottobre mentre gironi e calendari verranno svelati due settimane prima dell'inizio del campionato.Grande attesa in casareduce dai playoff della passata stagione, i reatini voglio recitare un ruolo da assoluta protagonista. «Ci aspetta un campionato difficilissimo ma allo stesso tempo affascinante – dice il tecnico deiessendo rimasta l’unica reatina di D. Abbiamo lavorato tanto in estate per allestire una rosa importante in campo e anche fuori a livello di staff tecnico e dirigenziale. Non sarà facile ma ce la metteremo tutta e per disputare un campionato da protagonisti: i ragazzi stanno lavorando sodo e molto bene. Sono molto soddisfatto di questo inizio di preparazione».Sarà un anno di cambiamenti per loche dopo anni si rinnova a partire dalla guida tecnica. Sarà Federico Pampana il tecnico dei sabini, succede ad Enrico Manni accasatosi a Calvi. «Nonostante siano già diverse stagioni che prendiamo parte al campionato di calcio a cinque quello che sta per iniziare sarà un po' il nostro anno zero – evidenzia il neo allenatore– dati i tanti cambiamenti verificatisi in estate, sia nella guida tecnica che nei componenti della rosa. Ripartiamo dalla conferma di quattro elementi già presenti negli anni precedenti, che sono ormai dei capisaldi della squadra, coadiuvati da tanti nuovi innesti molto validi. Il gruppo è giovane, unito e soprattutto pieno di entusiasmo, pronto a dare il massimo per raggiungere il miglior risultato possibile».Tutto pronto anche per ilche da pochi giorni ha iniziato la preparazione. I sabini quest’anno festeggiano i dieci anni di attività. «Abbiamo allestito una buona squadra – dichiara il giocatore- ci stiamo preparando per affrontare il campionato nel migliore dei modi. Siamo una piccola realtà che grazie ai dirigenti e agli atleti che si sono susseguiti nel tempo, quest'anno festeggiamo i 10 anni di attività. Non sappiamo in quale girone saremo inseriti sappiamo solo che affronteremo ogni gara con determinazione».