RIETI - Festa Cures. Si è giocata ieri sera al PalaRufina la finale di Coppa Provincia di Rieti tra Cures e Scandriglia, davanti ad una grande cornice di pubblico. La finale però è stata senza storia alcuna, perché lo Scandriglia non riesce ad arginare un Cures straripante e capace di mettere le cose in chiaro fin dai primi minuti, con un parziale di 4-0 che ha rappresentato una vera e propria mazzata sulle speranze dello Scandriglia, incapace di ricucire lo strappo. Il 7-2 di fine primo tempo è già una sentenza, cosi come l’11-3 finale che dice praticamente tutto riguardo la partita. Il Cures fa festa, a coronamento di una cavalcata straordinaria e dopo una stagione iniziata male. Poi la rivoluzione del mercato invernale, una striscia infinita di vittorie, fino ad arrivare a ieri, con quella più importante e che vale la serie C2, attraverso la graduatoria dei ripescaggi. Secondo ko in due finali per lo Scandriglia, che dopo essersi arreso lo scorso anno alla Brictense, quest’anno deve farlo al Cures, che si porta a casa meritatamente la Coppa.



RISULTATO, MARCATORI E COMMENTI



Cures – Scandriglia 11-3

4 Cerquetani, 2 Lenzerini, Catania, Demauro, Bentivoglio, Fruscella, Innocenti (C), 2 Florin, Autogol (S)

Mattia Ponzani (presidente Cures): «E’ stato il coronamento di una stagione incredibile. Siamo nati nell’estate del 2017 e dopo sette giornate avevamo zero punti. Da quel momento è iniziata la risalita che ci ha portato a conquistare la Coppa e la promozione in serie C2. Ringrazio il mister ed i ragazzi per aver scritto una pagina storica sia per il movimento del calcio a 5 provinciale, che per tutto il movimento sportivo di Passo Corese».

Laura Colasanti (dirigente Scandriglia): «C’è tanto dispiacere per questa sconfitta, credo che la finale sia stata un po la fotocopia di quella dello scorso anno. Credo anche che il Cures si sia dimostrato più forte di noi».

