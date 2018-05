di Mattia Esposito

RIETI - Oggi è il giorno della finale di Coppa Provincia di Rieti tra Cures e Scandriglia, pronte a giocarsi l’ultimo atto della stagione per ottenere una buona fetta di C2. Dopo diversi cambi di giorno e di orario, alla fine la sede scelta è rimasta quella del PalaRufina, con fischio di inizio fissato per le 20.30. La certezza è che ci aspetta una bella finale, con il Cures che per qualità complessiva della rosa sembra essere favorito, ma lo Scandriglia ha dimostrato nei playoff di essere squadra che ha diverse frecce da giocare.



Pronostici in parte rispettati dunque, perché dopo un avvio di stagione a rilento, il Cures si è rinforzato nella finestra di mercato invernale, cambiando decisamente marcia, guadagnandosi lo status di grande. Per lo Scandriglia si tratta della seconda finale di Coppa consecutiva, dopo quella giocata e persa lo scorso anno al PalaMalfatti contro la Brictense, poi promossa in C2. Come detto nei giorni scorsi la Figc ha predisposto un servizio d’ordine per scongiurare eventuali problemi sugli spalti del PalaRufina, invitando le squadre ad un comportamento esemplare. Non resta quindi che attendere stasera e capire chi tra Cures e Scandriglia riuscirà ad alzare la Coppa.



COPPA PROVINCIA DI RIETI, FINALE



Cures – Scandriglia (oggi, ore 20.30, PalaRufina. Arbitri Antagonista e Scagnetta di Roma2)

