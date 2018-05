di Mattia Esposito

RIETI - Si attendeva il comunicato del Giudice Sportivo che puntualmente è arrivato, ovviamente in merito a quanto accaduto mercoledì scorso al PalaRufina nelle semifinali di Coppa Provincia di Rieti di serie D, e più in particolare nella partita tra San Michele e Scandriglia, con agitazione sugli spalti e qualche spintone.



Sono servite le forze dell’ordine per riportare tutto alla normalità e proprio il giudice sportivo ha inflitto ad entrambe le società 50 euro di ammenda perché, si legge: «Perchè, a fine gara, nasceva tra le due tifoserie uno scontro verbale e successivamente i tifosi passavano alle vie di fatto, costringendo l'arbitro a far intervenire la Forza Publica».



Multate quindi entrambe le società, mentre non è arrivata nessuna squalifica per i giocatori in campo, altro aspetto che poteva ripercuotersi sulla finale da giocare il prossimo 29 maggio al PalaMalfatti di Rieti.

Venerd├Č 25 Maggio 2018



