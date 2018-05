di Mattia Esposito

RIETI - Cambiano data e location della finale di Coppa Provincia di Rieti di futsal di serie D. La partita, che inizialmente era prevista per sabato 26 maggio al PalaRufina, si giocherà invece il prossimo 29 maggio alle 20.30 al PalaMalfatti di Rieti, come nelle precedenti due stagioni. Saranno Cures e Scandriglia a contendersi il titolo dopo due intense semifinali.



In particolare, le intemperanze di alcuni tifosi nella gara tra Scandriglia e San Michele hanno portato a questo cambio, come spiega anche il delegato Figc di Rieti, Fabrizio De Tommaso: «Visto che sono attesi tifosi di entrambe le società abbiamo deciso di giocare in una struttura che ci consentirà di dividere i sostenitori delle due squadre e prevenire qualsiasi tipo di problema. Ci tengo a ringraziare sentitamente il patron del Real Rieti Roberto Pietropaoli per averci aperto con grande disponibilità, le porte del PalaMalfatti».



La speranza è che gli interpreti in campo e il pubblico che sarà al PalaMalfatti vivano semplicemente una serata di sport, a prescindere da chi sarà poi a trionfare sul campo. Sembra superfluo ma è doveroso sottolinearlo dopo quanto accaduto nelle semifinali di ieri non solo riferendoci alla tensione tra tifosi, ma anche nel modo in cui sono stati lasciati gli spogliatoi del PalaRufina al termine della giornata.

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:54



