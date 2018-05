di Mattia Esposito

RIETI - Sarà Cures-Scandriglia la finale della Coppa Provincia di Rieti. Questo il verdetto delle due semifinali che si sono giocate ieri la PalaRufina. Ad aprire il programma gare, intorno alle 20.30, sono scese in campo Cures e Stimigliano, che hanno dato vita ad una partita di buona intensità. Alla fine però la forza del Cures è venuta fuori, ed i bianconeri hanno chiuso la partita con un netto 5-0 finale, staccando cosi un biglietto per la finale. A seguire è stato il turno di Scandriglia e San Michele. Match bellissimo e ricco di emozioni, chiuso sul 5-5 nei tempi regolamentari e deciso poi ai supplementari con la vittoria dello Scandriglia, trascinata dai gol del solito Florin. Per lo Scandriglia è la seconda finale consecutiva, dopo quella persa dello scorso anno contro la Brictense. Unica nota stonata la tensione tra i tifosi dello Scandriglia e quelli del San Michele a fine gara, una situazione tornata alla normalità dopo diversi minuti.



RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI, SEMIFINALI



Cures – Stimigliano 5-0

2 Bentivoglio, Demauro, Cerquetani, Catania (C)

Mattia Ponzani (presidente Cures): «Complimenti ai ragazzi per la finale ottenuta e soprattutto per la stagione disputata».

Enrico Manni (allenatore Stimigliano): «E’ dura, diciamo che loro hanno avuto un maggior possesso palla, la loro qualità e organizzazione di gioco è venuta fuori nell’arco della partita. Peccato, conoscevamo le loro qualità, abbiamo cercato di giocare su qualche ripartenza, ma anche gli episodi non sono stati favorevoli. Faccio i complimenti al Cures per quello che stanno facendo e per il progetto che vogliono costruire. AI miei ragazzi dico solo un grazie per aver fatto una stagione da protagonisti nonostante problemi societari, infortuni e altro. Chi ha portato a termine questa stagione si è dimostrato uomo vero».



Scandriglia – San Michele 7-5

6 Carlan, Radu (S)

Laura Colasanti (dirigente Scandriglia): «Partita equilibrata, è stata una grande vittoria ottenuta nei supplementari. Li si è deciso tutto, abbiamo trovato i due gol che ci hanno regalato la seconda finale consecutiva, speriamo che questa volta vada in maniera diversa. Complimenti a tutti».

Gioved├Č 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:52



