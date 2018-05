di Mattia Esposito

RIETI - Si sono giocate anche le gare di ritorno dei quarti di finale della Coppa Provincia di Rieti, che hanno in parte confermato quanto era accaduto in quelle di andata, ma hanno anche riservato qualche rimonta. Proprio la rimonta l’ha subita Babadook, che dopo aver battuto 5-2 il San Michele al PalaRufina è stato sconfitto a Palombara 5-0, salutando cosi la semifinale. Bene invece lo Scandriglia, che bissa il successo dell’andata e supera 7-5 in trasferta il Delle Vittorie trascinato da un super Florin, autore di sei gol. Conferma la vittoria dell’andata (a Passo Corese) anche il Cures, che stacca un biglietto per la semifinale eliminando il Posta. L’ultimo posto mancante se lo prende lo Stimigliano, che dopo la vittoria sul Toffia all’andata, pareggia con un rocambolesco 7-7, utile comunque a portare a casa la qualificazione. Ora sono quattro le squadre rimaste in gioco, tutte sabine: domani al PalaRufina le semifinali.



RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI, RITORNO QUARTI



San Michele – Babadook 5-0

Daniele Ferri (allenatore Babadook): «Sapevamo che per passare il turno dovevamo sfruttare le poche palle gol che ci avrebbero concesso e non siamo stati bravi nel farlo, alcune delle quali anche clamorose».



Delle Vittorie – Scandriglia 5-7

6 Florin, Iovu (S)

Laura Colasanti (dirigente Scandriglia): «Siamo molto felici per questo successo e per aver ottenuto il passaggio in semifinale. Complimenti a tutti i ragazzi».



Posta-Cures 2-6

3 Bentivoglio, Catania, Pirri, Innocenti (C)

Mattia Ponzani (presidente Cures): «Nel primo tempo ci siamo portati sul 5-0, gestendo poi il risultato nella ripresa».



Stimigliano–Toffia 7-7

3 Balducci, Urbanetti, Ferraioli, Pinardi, Curti

Enrico Manni (allenatore Stimigliano): «Partita giocata male, svogliati, in più un gran caldo che ha condizionato il ritmo, comunque blando. Speriamo solo che domani contro il Cures riusciremo a fare una buona prestazione».



ACCOPPIAMENTI SEMIFINALI

Cures-Stimigliano (domani, ore 20.30, PalaRufina, arbitro Guerra di Roma1)

San Michele-Scandriglia (domani, ore 22 PalaRufina)

