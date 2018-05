di Mattia Esposito

RIETI - Grande equilibrio e qualche sorpresa nelle gare di andata dei quarti di finale della Coppa Provincia di Rieti di serie D. Grande prova dei Babadook, che hanno superato 5-2 il San Michele al PalaRufina, anche se nella gara di ritorno sarà comunque molto dura. Vince anche lo Scandriglia, che davanti al suo pubblico manda ko 5-4 il Delle Vittorie, anche in questo caso un vantaggio da provare a difendere nella gara di ritorno. Non sbaglia lo Stimigliano, che si impone 5-3 in trasferta a Toffia, portandosi in una situazione di vantaggio da difendere in casa. Vittoria casalinga anche per il Cures, che regola a domicilio il Posta.



RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI, ANDATA QUARTI



Babadook – San Michele 5-2

2 Zepponi, Cardinali, Cerafogli, Mezzanotte (B)

Daniele Ferri (allenatore Babadook): «Abbiamo affrontato una grande squadra, andata 2 volte in vantaggio. Bravi noi a non permettergli di scavare il solco che probabilmente ci avrebbe tagliato le gambe. Siamo consapevoli che nulla è stato fatto, al ritorno servirà un’altra grande partita. Un ringraziamento speciale al pubblico del PalaRufina, davvero splendido, sia i nostri meravigliosi tifosi, sia coloro arrivati da Palombara».



Scandriglia – Delle Vittorie 5-4

3 Carlan, Radu, Angeloni (S)

Laura Colasanti (dirigente Scandriglia): «Bel successo da provare a difendere nella partita di ritorno, che non sarà facile».



Cures – Posta 6-3

2 Catania, 2 Fruscella, Bentivoglio, Cerquetani

Mattia Ponzani (presidente Cures): «Era importante ottenere la vittoria nella gara di andata con un buon margine in vista di quella di ritorno»



Toffia – Stimigliano 3-5



PROGRAMMA GARE DI RITORNO

Stimigliano – Toffia (sabato 19, ore 15, Selci)

Delle Vittorie – Scandriglia (sabato 19, ore 15, Roma Tufello)

San Michele – Babadook &Friends (sabato 19, ore 15, Palombara Sabina)

Posta – Cures (sabato 19, ore 15.30, Posta)

