di Mattia Esposito

RIETI - Partirà questa sera il programma dell’andata dei quarti di finale della Coppa Provincia di Rieti. L’Atletico2000 si gode il salto in C2, mentre le squadre dalla seconda alla nona classificata saranno protagoniste in Coppa: vincerla significherebbe C2. Basandoci su quelli che sono i responsi della classifica al termine della regular season la favorita è sicuramente Stimigliano, che ha chiuso al secondo posto, anche se è impossibile non citare il Cures, autore di un girone di ritorno straordinario. Per il resto grande equilibrio, anche squadre come Babadook e Delle Vittorie potrebbero essere la mina vagante.



Venendo agli accoppiamenti proprio lo Stimigliano appare favorito sul Toffia per il passaggio in semifinale, mentre lo Scandriglia, se al completo, potrebbe insidiare il Delle Vittorie. Equilibrio anche tra Babadook e San Michele, mentre il Cures sembra favorito sul Posta, che però nella partita di ritorno in casa può contare su un fattore campo determinante già in questa stagione.



Il regolamento dei quarti di finale prevede che a passare il turno sarà la squadra che nella doppia sfida avrà il maggior punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta. Verificandosi ulteriore parità, al termine della seconda gara, sarà dichiarata vincente del turno la squadra con la migliore posizione di classifica al termine della regular season.



PROGRAMMA GARE E ARBITRI DI ANDATA

Toffia – Stimigliano (stasera ore 20.30, Toffia. Arbitro Dragone di Tivoli)

Scandriglia - Delle Vittorie (stasera, ore 20, Scandriglia. Arbitro Schiaretta di Ostia Lido)

Babadook&Friends – San Michele (stasera, ore 20, PalaRufina. Arbitro Scuotto di Roma1)

Cures – Posta (stasera, ore 21, PalaSabina di Passo Corese. Cardone di Roma2)



PROGRAMMA GARE DI RITORNO

Stimigliano – Toffia (sabato 19, ore 15, Selci)

Delle Vittorie – Scandriglia (sabato 19, ore 15, Roma Tufello)

San Michele – Babadook &Friends (sabato 19, ore 15, Palombara Sabina)

Posta – Cures (sabato 19, ore 15.30, Posta)

Martedì 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:53



