di Mattia Esposito

RIETI - I riflettori della serie D di futsal sono ora puntati sulla Coppa Provincia di Rieti, trofeo che mette a disposizione un posto per il ripescaggio in C2. Si inizia con i quarti di finale su gare di andata e ritorno. Oltre all’Atletico2000, già direttamente promosso, partecipano alla Coppa le squadre dalla seconda alla nona classificata.



Tra le protagoniste di questa post season c’è sicuramente il Cures, che a parte la sconfitta nell’ultima giornata ha dimostrato di essere una delle migliori squadre del girone. Impossibile non menzionare anche lo Stimigliano, che ha visto sfumare all’ultima curva il ritorno in C2.



Per il resto grande equilibrio, con i quarti che si giocheranno in sfide di andata e ritorno. Il regolamento prevede che a passare il turno sarà la squadra che nella doppia sfida avrà il maggior punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta. Verificandosi ulteriore parità, al termine della seconda gara, sarà dichiarata vincente del turno la squadra con la migliore posizione di classifica al termine della regular season.



PROGRAMMA GARE DI ANDATA

Toffia – Stimigliano (martedì 15, ore 20.30, Toffia)

Scandriglia - Delle Vittorie (martedì 15, ore 20, Scandriglia)

Babadook&Friends – San Michele (martedì 15, ore 20, PalaRufina)

Cures – Posta (martedì 15, ore 21, PalaSabina di Passo Corese)



PROGRAMMA GARE DI RITORNO

Stimigliano – Toffia (sabato 19, ore 15, Selci)

Delle Vittorie – Scandriglia (sabato 19, ore 15, Roma Tufello)

San Michele – Babadook &Friends (sabato 19, ore 15, Palombara Sabina)

Posta – Cures (sabato 19, ore 15.30, Posta)

Venerd├Č 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:40



