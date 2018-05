di Mattia Esposito

RIETI - Si è chiuso il campionato di serie D di futsal, almeno parlando di regular season, e ovviamente sono arrivati anche i verdetti. Il turno di riposo osservato dallo Stimigliano e il successo dell’Atletico2000 contro il Babadook regala alla formazione romana la promozione in C2. Proprio lo Stimigliano, insieme ad altre sette squadre, lotterà invece nella Coppa Provincia Di Rieti. I risultati dell’ultima giornata hanno anche visto le vittorie di Scandriglia, San Michele e Posta, protagoniste che ritroveremo in Coppa. Dopo una lunga serie di risultati utili si ferma invece la marcia del Cures, sconfitto in casa proprio dal San Michele.



Come detto, via ora alla Coppa Provincia di Rieti, alla quale prenderanno parte dalla seconda alla nona classificata. I quarti saranno sviluppati su gare di andata (sul campo della peggiore classificata) e ritorno, previste per i prossimi 15 e 19 maggio, semifinali il 23, finale il 26, con semifinali e finali che dovrebbero giocarsi al PalaMalfatti.



RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI, ULTIMA GIORNATA



Babadook – Atletico2000 3-8

Giannini, Brandi, Zepponi (B)

Daniele Ferri (allenatore Babadook): «Buon primo tempo dove abbiamo dato filo da torcere all’Atletico, giocando a tratti meglio. Poi sette minuti inspiegabili ad inizio ripresa ci sono costati tre gol e ogni possibilità di reazione».



Toffia – Delle Vittorie 3-3



Scandriglia – Passo Corese 13-7

6 Radu, 2 Massimiani, 2 Cann, Angeloni, Florin, Cirlescu (S)

Laura Colasanti (dirigente Scandriglia): «Il risultato largo racconta quello che è stato l’andamento della partita».



Cures-San Michele 4-6

Bentivoglio, Catania, Demauro, Fruscella (C)

Mattia Ponzani (presidente Cures): «Partita dai due volti: primo tempo ad appannaggio nostro, nella ripresa, complice un eccessivo nervosismo, subiamo la rimonta degli ospiti. Ora testa ai playoff e alle partite che valgono una stagione»



Posta – Unisabina 8-4

3 G.Fossatelli, 2 Pasquali, Costanzi, Laureti, Canova (P)

Giovanni Fossatelli (giocatore Posta): «Siamo partiti subito bene e abbiamo gestito il risultato fino alla fine. Era una occasione anche per chi ha giocato meno. Ora testa ai playoff dove sarà dura».



CLASSIFICA FINALE

Atletico2000 49

Stimigliano 47

Delle Vittorie 36

San Michele 35

Posta 33

Cures 31

Babadook 27

Scandriglia 25

Toffia 19

Passo Corese 10

Unisabina 4



ACCOPPIAMENTI QUARTI DI FINALE

Stimigliano – Toffia

Delle Vittorie – Scandriglia

San Michele – Babadook

Posta - Cures











Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:46



