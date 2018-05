di Mattia Esposito

RIETI - Penultima giornata del campionato di serie D di futsal. Resta accesa la corsa al primo posto in classifica, con Stimigliano e Atletico2000 che rispondono colpo su colpo. Il Babadook viene sconfitto 3-1 sul campo del Delle Vittorie, l’Atletico2000 batte Posta 6-3. Vince anche lo Stimigliano, che rifila un netto 12-6 esterno all’Unisabina. Sconfitta pesante per il Toffia, che cade 9-1 contro il San Michele. Continua ad infilare risultati utili il Cures, che batte 13-3 in trasferta il Passo Corese.



RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI, XXI GIORNATA



Delle Vittorie – Babadook 3-1

Zepponi (B)

Daniele Ferri (allenatore Babadook): «Il pareggio forse sarebbe stato il risultato più giusto, ma alcune assenze ed errori di concentrazione che commettiamo da inizio stagione ci condannano alla settima posizione finale. Sabato daremo spazio a chi ha giocato meno».



Atletico2000 – Posta 6-3

2 Pasquali, G.Fossatelli (P)

Giovanni Fossatelli (giocatore Posta): «Abbiamo lottato fino alla fine contro una grande squadra, con poche rotazioni a disposizione. Adesso testa all’ultima partita in casa per prepararci al meglio ai playoff».



Unisabina – Stimigliano 6-12

2 Lindozzi, 2 Egidi, Santarelli, Mazzoli (U), 4 Crocco, 4 Balducci, 2 Curti, Pinardi, Pampana (S)

Simone Nicolò (dirigente Unisabina): «Nonostante una buona partenza dove i nostri ragazzi si portavano sul 3-1 prima, 4-3 a fine primo tempo, la compagine di Stimigliano forte del primato e stimolata dall’inseguimento della seconda in classifica, ovvero Atletico 2000, sfodera un finale di primo tempo ed una ripresa ad alta intensità che non lascia scampo all’Unisabina MMXVII c5, concludendo la gara avanti con merito per 11 a 6. Sabato, a Posta, ultima di campionato dove il gruppo di mister Restino proverà a raggiungere una sperata vittoria, poi sarà il tempo di bilanci, ultimo posto certo, ma dignità ed onorabilità nel concludere al termine ogni gara, sono caratteristiche mai venute meno alla nostra squadra».

Enrico Manni (allenatore Stimigliano): «Ultima di campionato per noi, la sconfitta contro l’Atletico ha lasciato il segno. Siamo partiti andando sotto 3-1 poi è emersa la voglia dei ragazzi di dimostrare che i punti fatti in campionato sono meritati. Siamo riusciti a ribaltare il risultato divertendoci in campo e dando spazio ad alcuni giovani. Faccio i complimenti ai miei ragazzi che hanno dimostrato di essere un grande gruppo».



San Michele – Toffia Sport 9-1



Passo Corese – Cures 3-13

3 Madonia, 2 Pirri, 2 Bentivoglio, 2 Lenzerini, 2 Innocenti, Cerquetani, Lenzerini (C)

Mattia Ponzani (presidente Cures): «Partita gestita senza particolari difficoltà e mai in discussione»



CLASSIFICA

Stimigliano 47

Atletico2000 46

Delle Vittorie 35

San Michele 32

Cures 31

Posta 30

Babadook 27

Scandriglia 22

Toffia 18

Passo Corese 10

Unisabina 4

