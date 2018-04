di Mattia Esposito

RIETI - La ventesima giornata del campionato di serie D di futsal, girone unico di Rieti, regala scenari tutti da gustare nelle ultime due giornate. Tra i risultati più importanti c’è sicuramente la sconfitta dello Stimigliano nel big match contro l’Atletico2000, che si porta ora a -1 in classifica e con il turno di riposo già effettuato. Vince anche Posta, che continua ad infilare risultati utili. Il Passo Corese esce sconfitto dalla sfida contro il San Michele, mentre Babadook batte Toffia in casa. Pareggio ricco di go tra Scandriglia e Unisabina.



RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI, XX GIORNATA



Stimigliano – Atletico2000 3-8

2 Ferraioli, Balducci (S)

Enrico Manni (allenatore Stimigliano): «Risultato pesante maturato nei minuti finali per loro. Siamo stati poco concreti sotto porta, avendo creato innumerevoli occasioni da gol. Abbiamo colpito sei pali e fallito un calcio di rigore. In partite cosi, quando fai fatica a concretizzare e subisci gol per sfortuna e demerito ogni volta che gli avversari superano la metà campo finisci per innervosirti. Alla fine comunque giusto cosi, complimenti a loro».



Posta – Delle Vittorie 3-2

2 G. Fossatelli, Pasquali (P)

Giovanni Fossatelli (giocatore Posta): «Bellissima partita con una grande cornice di pubblico. Abbiamo chiuso il primo tempo 1-0. Nella ripresa abbiamo subito il loro pareggio ma siamo stati bravi a reagire riportandoci sul 3-1. Nel finale loro hanno trovato il gol del 3-2 con il portiere di movimento. Siamo contenti per i tanti risultati utili consecutivi».



San Michele – Passo Corese 8-5

2 Ceccarelli, 2 D’Alessandro, Passarani (P)

Andrea Marnini (allenatore Passo Corese): «Partita corretta ma direttore di gara non all’altezza della situazione. Risultato comunque che ci sta».



Babadook – Toffia 6-3

3 Cerafogli, Silvani, Giannini e Brandi (B)

Daniele Ferri (allenatore Babadook): «Partita mai in discussione è stata occasione per dare spazio a 2 ragazzi eccezionali come Daniele Silvani e David Graziani, i tanti punti buttati ci proiettano verso un difficilissimo playoff ma siamo sereni sperando di aver accumulato esperienza per il nostro futuro che sia questa stagione o la prossima».



Scandriglia – Unisabina 6-6

4 Florin, Radu, Cipri (S), 2 Lindozzi, 2 Egidi, Santarelli, Mazzoli (U)

Laura Colasanti (dirigente Scandriglia): «Partita tranquilla senza particolari episodi da segnalare, muoviamo la classifica».

Simone Nicolò (dirigente Unisabina): «Prima frazione veloce e ricca di gol,chiusa sul 4 a 3 per noi.Nella ripresa vengono fuori i locali che ribaltano sul 6-5 e solo grazie a buoni interventi del portiere D’Ovidio non dilagano, anzi allo scadere Elia Jacopo Egidi fissa su tiro libero il risultato sul 6-6, nota lieta il ritorno al gol di Santarelli, dopo il grave infortunio alla caviglia dello scorso anno».



CLASSIFICA

Stimigliano 41

Atletico2000 40

Delle Vittorie 32

Posta 30

San Michele 29

Cures 28

Babadook 27

Scandriglia 23

Toffia 18

Passo Corese 10

Unisabina 4

