di Mattia Esposito

RIETI - Disputate le gare della diciannovesima giornata del campionato di serie D di futsal, campionato che tornerà in campo oggi nel turno infrasettimanale. La diciottesima giornata ha visto la vittoria del Posta contro il Toffia, pareggio nella sfida tra Babadook e San Michele. Importante vittoria dello Stimigliano, che batte in trasferta il Delle Vittorie e si mantiene al primo posto in classifica. Continua a macinare vittorie e punti il Cures, che fa 6-0 in trasferta sul campo dell’Unisabina. Tre punti arriveranno d’ufficio per l’Atletico2000, visto che lo Scandriglia non si è presentato alla gara. Le squadre saranno in campo domani per il turno infrasettimanale di un campionato destinato a regalare ancora sorprese ed emozioni.



RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI, XIX GIORNATA



Toffia-Posta 4-6

2 G. Fossatelli, Laureti, Angelini (P)

Giovanni Fossatelli (giocatore Posta): «Partita subito bella con capovolgimenti di fronte. Primo tempo chiuso sull’1-1, nel secondo tempo siamo partiti male andando sotto d i2 gol, ma non abbiamo mollato e con una grande reazione siamo stati forti a ribaltare il risultato. Vittoria di fondamentale importanza».



Babadook-San Michele 4-4

2 Cardinali, Cerafogli, Michelangeli (B)

Daniele Ferri (allenatore Babadook): «Partita maschia ma leale tra due belle squadre, noi sempre avanti commettiamo sempre il solito errore nel non saper gestire il vantaggio, brava San Michele a crederci, ottimo arbitraggio: netto il rigore fischiatoci contro che ha sancito il definitivo pareggio»



Atletico2000 – Scandriglia

non disputata assenza ospiti



Delle Vittorie – Stimigliano 3-4

2 Ferraioli, Urbanetti, Pinardi (S)

Enrico Manni (allenatore Stimigliano): «Bella partita giocata bene da entrambe le squadre, primo tempo equilibrato dove abbiamo trovato il vantaggio allo scadere e dopo che gli avversari avevano sprecato un calcio di rigore. Nel secondo tempo è stato un continuo capovolgimento di fronte, ci siamo affrontati a viso aperto nessuna delle due squadre aveva un atteggiamento remissivo, non ci siamo risparmiati nonostante il caldo. Ci siamo portati sul 3-1 fino a 3 minuti dalla fine complice anche una disattenzione il Delle Vittorie ha pareggiato, ma il futsal è imprevedibile e con una ripartenza Pinardi gonfiava la rete per il nostro 4-3 finale. Complimenti a lui che è rientrato da poco, dopo un infortunio che è stato un calvario, ma non ha mai mollato. E questo gol penso che lo ripaghi. Per chiudere faccio un in bocca a lupo a Tiziano D'Angelantonio "rottura del crociato" lo aspettiamo più forte di prima».



Unisabina – Cures 0-6

3 Madonia, Bentivoglio, Cerquetani, Lenzerini (C)

Simone Nicolò (dirigente Unisabina): “Nonostante una buonissima prestazione collettiva non siamo riusciti ad arginare il Cures, squadra completamente ricostruita e migliorata nel mercato invernale. Primo tempo comunque abbastanza equilibrato con il loro portiere bravo in un paio di interventi e chiuso sul 3-0 per loro. Nella ripresa abbiamo provato a rientrare in partita ma il Cures ha allungato ancora. Complimenti agli ospiti ed auguri per la disputa dei playoff».

Mattia Ponzani (presidente Cures): «Partita gestita senza particolari difficoltà. Importante dare continuità ai risultati».



CLASSIFICA

Stimigliano 44

Atletico2000 40

Delle Vittorie 32

Cures 28

Posta 27

San Michele 26

Babadook 24

Scandriglia 22

Toffia 18

Passo Corese 10

Unisabina 3



PROSSIMO TURNO, XX GIORNATA (DOMANI, 25 APRILE)

Stimigliano – Atletico2000 (Selci, ore 15, arbitro D’Amico di Roma2)

Posta – Delle Vittorie (ore 15.30, arbitro Calabrese di Rieti)

San Michele – Passo Corese (Palombara, ore 15, arbitro Iuzzolini di Roma1)

Babadook – Toffia (PalaRufina, ore 15, arbitro Randone di Viterbo)

Scandriglia – Unisabina (ore 20, arbitro Iacobazzi di Roma1)

Marted├Č 24 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:04



© RIPRODUZIONE RISERVATA