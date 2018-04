di Mattia Esposito

RIETI - Chiusa la diciottesima giornata del campionato di serie D di futsal, girone unico reatino. Continua il momento magico del Cures, che rifila un netto 8-3 all’Atletico2000, seconda forza del campionato. A beneficiare di questa situazione è ovviamente lo Stimigliano, che allunga in vetta grazie al successo per 11-3 sul Toffia. Anche il Posta strappa tre punti in rimonta contro Babadook al termine di una partita molto emozionante. Match ricco di gol anche tra Scandriglia e Delle Vittorie, con gli ospiti che si impongono 10-8. Tre punti anche al Passo Corese, che batte l’Unisabina 9-3.



RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI, XVIII GIORNATA



Cures – Atletico2000 8-3

2 Fruscella, 2 Lenzerini, Civica, Catania, Bentivoglio, Pozzessere (C)

Mattia Ponzani (presidente Cures): «Volevamo fortemente questa vittoria e così è stato. Dopo un primo tempo nel quale gli ospiti si sono portati sul 2 a 1, nella ripresa i ragazzi, con una grandissima prestazione, sono riusciti a portare a casa i 3 punti»



Posta – Babadook 4-3

2 G. Fossatelli, M.Laureti, Angelini (P), Novelli, Cardinali, Zepponi (B)

Giovanni Fossatelli (giocatore Posta): «Partita subito bella con capovolgimenti di fronte, primo tempo chiuso sull’1-1. Nella ripresa siamo andati sotto di due gol ma non abbiamo mollato e con una grande reazione siamo stati forti a ribaltare il risultato. Vittoria di fondamentale importanza».

Daniele Ferri (allenatore Babadook): «Partita dai due volti, bene noi per 50' poi inspiegabile blackout dei miei che con 2 errori elementari riportano in partita Posta, brava a crederci. Un punto ci andava stretto. Poi sale in cattedra per la 4 volta quest'anno il direttore di gara Orlando, evidentemente sfortunato con noi, che ci annulla un gol regolarissimo e convalida il loro il 4-3 su fallo da cartellino arancione su Cardinali, incommentabile».



Scandriglia – Delle Vittorie 8-10

4 Carlan, Angeloni, Cann, Iovu, Radu (S)

Laura Colasanti (dirigente Scandriglia): «Un buon inizio di partita da parte dei ragazzi, che però non è stato abbastanza per portare a casa punti».



Stimigliano – Toffia 11-3

4 Urbanetti, 3 Balducci, 2 Ferraioli, Pampana, Curti (S), A.Blasi, M.Blasi, Ferretti (T)

Enrico Manni (allenatore Stimigliano): «Giocare dopo un mese non è facile, i ritmi della partita sono stati bassi, abbiamo provato a tenere palla cosa che per le caratteristiche dei ragazzi non ci rimane facile. La partita si è messa subito bene, non abbiamo mai avuto la percezione di non portare a casa il risultato, ho dato spazio e messo minuti sulle gambe a tutti i ragazzi. Ora ci aspettano due partite decisive con Delle Vittorie e Atletico 2000 per cercare di fare il colpaccio, comunque voglio fare i complimenti a tutti i ragazzi dell'asd Stimigliano 1969 per quello che hanno fatto in questo campionato, eravamo una mina vagante e siamo stati protagonisti fino alla fine. Il terzo tempo per i ragazzi di Toffia spero sia stato gradito».

Alessandro Blasi (giocatore Toffia): «Purtroppo abbiamo approcciato in maniera troppo timorosa concedendo da subito troppo campo alla capolista che con la pressione alta ha trovato diverse marcature già nel primo tempo. Secondo tempo più equilibrato ma il risultato era già compromesso. In sostanza non siamo mai riusciti a mettere in difficoltà la capolista a differenza di quanto avvenuto nel match d'andata. Complimenti allo Stimigliano per il grande campionato che stanno facendo».



Passo Corese – Unisabina 9-3

Lindozzi, Gori, Elia (U)

Simone Nicolò (dirigente Unisabina): «Ennesima prestazione deludente quella disputata dai nostri ragazzi, poche idee, condizione atletica insufficiente e soprattutto poca voglia di portare a casa la prima vittoria stagionale. Uniche note liete i rientri in campo di Lindozzi e Gori, autori anche di due reti, e la rete del reditivo Elia. Mancano tre gare e la speranza della società resta quella di festeggiare almeno un successo».



Riposava San Michele



CLASSIFICA

Stimigliano 41

Atletico2000 37

Delle Vittorie 32

Cures e San Michele 25

Posta 24

Babadook 23

Scandriglia 22

Toffia 18

Passo Corese 10

Unisabina 3



PROSSIMO TURNO, XIX GIORNATA

Unisabina-Cures (venerdì 20, Montopoli, ore 19)

Toffia-Posta (venerdì 20, ore 20.30)

Babadook-San Michele (sabato 21, PalaRufina, ore 15)

Delle Vittorie-Stimigliano (sabato 21, Roma Tufello A, ore 15)

Atletico 2000-Scandriglia (sabato 21, Roma Catena, ore 15.30)

