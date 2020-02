ALTRE GARE, VII DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Sono pronte a tornare in campo le formazioni reatine di C2 dopo i rinvii dell’ultima giornata. Nella settima di ritorno il Msg Rieti sarà impegnato sul campo del Casalbertone mentre il Cures su quello dell’Airone.Esame Casalbertone dunque per il Msg Rieti che è reduce da un buon momento (ore 17.30, arbitro Susanna di Roma 2). La formazione di Faliló cerca il colpaccio esterno su un campo difficile come quello dei romani. Servirà una prestazione solida per portare a casa punti importanti in vista del finale di stagione.Stesso discorso per il Cures impegnato sul campo dell’Airone (ore 15,Bordoni di Rieti) . Gara non facile su un campo complicato ma i ragazzi del presidente Ponzani voglio approcciare al meglio questa gara per poter mettere in cascina punti importanti in ottica salvezza diretta. «Siamo entranti nel momento decisivo della stagione - dice il presidente del Cures Mattia Ponzani - tra campionato e Coppa Lazio ogni partita sarà determinante. Bisogna mantenere alta la concentrazione per essere competivi su entrambe le competizioni».Bracelli - EpiroSan Vincenzo De Paoli - Futsal SettecaminiNazareth- LositanaPgs Santa Gemma - ParioliValentia - GapPgs Santa Gemma 43GAP, Valentia 39Casalbertone 32Epiro, Lositana 31Nazareth 28Msg Rieti 27L’Airone 24Parioli, Cures 22San Vincenzo de Paoli 15Bracelli 11Settecamini 3