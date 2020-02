ALTRE GARE, IV DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - È iniziata bene la quarta di ritorno per le formazioni reatine di C2. Anticipata a mercoledì 5 febbraio la gara tra il Msg Rieti e il San Vincenzo de Paoli. I reatini si sono imposti per 4-3 grazie alle reti di Bruni, De Angelis, Fabrizi e Fossatelli. Un successo che porta i gialloneri a ridosso della zona playoff. «Buon primo tempo in cui abbiamo calciato molte volte in porta - evidenzia mister Mirko Faliló - purtroppo lo abbiamo chiuso solo sul 2-2. Nella ripresa siamo andati in svantaggio ma siamo stati bravi a ribaltare il risultato. Volevamo i 3 punti e li abbiamo ottenuti. Serve maggior cattiveria e qualità sottoporta per chiudere anzitempo le partite. Faccio i complimenti alla squadra avversaria che ha fatto una buona partita».Il Cures è atteso dalla sfida casalinga contro la seconda forza della classe Valentia (ore 15, Cattaneo di Civitavecchia). I sabini vogliono sfruttare il fattore campo, un risultato importante potrebbe essere una grande iniezione di fiducia in vista del rush finale. «Affrontiamo una delle squadre migliori del campionato - dice il presidente del Cures Mattia Ponzani - Sarà sicuramente una sfida molto stimolante».L’Airone - BracelliEpiro - NazarethGap - ParioliCasalbertone- Pgs Santa GemmaSettecamini- LositanaPgs Santa Gemma 43Valentia 35Gap 29Casalbertone 28Msg Rieti 27Nazareth 25Lositana 22Cures 21L’Airone 20Epiro 19Parioli 18San Vincenzo de Paoli 14Bracelli 7Futsal Settecamini 3