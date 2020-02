ALTRE GARE, III DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Più luci che ombre nella terza giornata di ritorno del campionato di C2. Torna con una bella vittoria il Msg Rieti dalla trasferta contro il Nazareth mentre ottiene solo un punto il Cures in casa del San Vincenzo de Paoli.Tre punti importanti per il Msg Rieti che si impone sul campo del quotato Nazareth: 3-1 è il risultato finale grazie alle reti di Pirri (doppietta) e Serilli. Un successo importante che porta i reatini a 5 punti dalla zona playout.«Vittoria importante su di un campo molto difficile - dice il tecnico Mirko Faliló - Merito dei ragazzi che nonostante la situazione complessa legata ad infortuni e squalifiche hanno fatto una grande prestazione. Abbiamo evitato quei cali di concentrazione che spesso ci hanno impedito di portare a casa l'intera posta in palio. Ora testa al San Vincenzo de Paoli: dobbiamo prendere i tre punti per non rendere vana la vittoria col Nazareth».Porta a casa solo un punto il Cures dalla trasferta contro il San Vincenzo de Paoli. Finisce 2-2 con le reti di Demauro e Alessio Leandri. I Sabini sono rammaricati dato l’errore da dischetto del tiro libero a pochi minuti dalla fine. «All’ultimo minuto di una partita nel complesso equilibrata sbagliamo un tiro libero che ci avrebbe regalato la vittoria» - ha detto il presidente del Cures Mattia Ponzani.Bracelli – Casalbertone 3-3Lositana – Gap 3-4Valentia – L'Airone 3-3Tc Parioli – Epiro 3-0Pgs Santa Gemma – Futsal Settecamini 9-1Pgs Santa Gemma 43Valentia 35GAP 29Casalbertone 28Nazareth 25Msg Rieti 24Lositana 22Cures 21L’Airone 20Epiro 19Parioli 18San Vincenzo de Paoli 14Bracelli 7Futsal Settecamini 3