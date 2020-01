ALTRE GARE, III DI RITORNO

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nel primo sabato di febbraio le formazioni reatine di C2 scendono in campo per la terza giornata di ritorno. Il Msg Rieti sarà impegnato sul campo del Nazareth mentre il Cures su quello del Vincenzo de Paoli.Esame Nazareth per il Msg Rieti (ore 15, arbitro Mignacca di Frosinone) reduce dalla sconfitta per 6-4 nel recupero in casa della capolista Pgs Santa Gemma (doppietta De Angelis, Bruni e Fossatelli). Match da affrontare al massimo per i ragazzi di mister Falilò visto che i romani vengono dalla sconfitta contro il Cures. Il tecnico giallonero dovrà fare a meno di capitan Persico alle prese con un infortunio e degli squalificati Gouache e Fabrizi. «Partita piuttosto difficile in un campo ostico - dice il tecnico del Msg Rieti Mirko Falilò - Faremo di tutto per portare a casa l'intera posta in palio. Sarebbe una preziosa iniezione di fiducia. Grosso rammarico per dover affrontare la partita senza il prezioso apporto del nostro capitano Jacopo Persico bloccato da un fastidioso infortunio. Cercheremo i tre punti anche per lui».Partita più alla portata quella che aspetta il Cures che se la vedrà in trasferta contro il San Vincenzo de Paoli (ore 15, Colletta di Ostia Lido). E' una partita importante per i sabini che vogliono dare continuità ai risultati dimostrando che il periodo difficile è ormai alle spalle. «Con la partita di sabato inizia il mese che può risultare decisivo per le sorti della nostra stagione – evidenzia il presidente Mattia Ponzani – la squadra è concentrata sugli obiettivi da raggiungere».Bracelli – CasalbertoneLositana – GapValentia – L'AironeTc Parioli – EpiroPgs Santa Gemma – Futsal SettecaminiPgs Santa Gemma 40Valentia 34Casalbertone 27Gap 26Nazereth 25Lositana 22Msg Rieti 21Cures 20Epiro, L'Airone 19Tc Parioli 15San Vincenzo de Paoli 13Bracelli 6Futsal Settecamini 3