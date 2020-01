ALTRI RISULTATI, II DI RITORNO

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 12:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Giornata triste la seconda di ritorno di C2 in seguito alla tragica notizia della scomparsa di due giocatori del Settecamini: Thomas Adami e Matteo Calabria, due giovani morti all'alba di sabato in un incidente stradale sulla via Tiburtina nei pressi di Tivoli. Non disputata la gara tra Gap e Settecamini.Nei rispettivi match casalinghi bene entrambe le formazioni reatine che portano a casa i tre punti. Nella palestra del polo didattico il Msg Rieti s'impone per 4-2 sul Tc Parioli: la doppietta di Fabrizi e le reti di De Angelis e Fossatelli firmano il successo dei gialloneri. Con questa vittoria i reatini salgono al settimo posto con due gare da recuperare. Domani, 29 gennaio, alle 21 il primo recupero sul campo della capolista Santa Gemma.Torna alla vittoria anche il Cures che di misura batte il quotato Nazareth: 3-2 è il risultato finale grazie alle reti di Demauro, Scappa e Sgreccia. Tre punti importanti che allontanano i sabini dalla zona playout. «Ottima prestazione della squadra - dice il presidente Mattia Ponzani - soprattutto dal punto di vista del gioco. Per la prima volta in questa stagione, dopo essere andati sotto abbiamo ribaltato il risultato».Bracelli – Pgs Santa Gemma 0-4L'Airone – San Vincenzo De Paoli 3-3Epiro – Lositana 1-3Casalbertone – Valenti 2-3Gap – Settecamini rinviataPgs Santa Gemma 37Valentia 34Casalbertone 27Gap 26Nazareth 25Lositana 22Msg Rieti 21Cures 20Epiro 19Tc Parioli 15San Vincenzo De Paoli 13Bracelli 6Settecamini 3