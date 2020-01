ALTRE GARE, II DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Seconda giornata di ritorno nel campionato C2: sfide casalinghe per Msg Rieti e Cures che saranno impegnate rispettivamente contro Parioli e Nazareth.Gara da vincere per il Msg Rieti che attende il Parioli che precede i reatini di 3 punti. «Ci aspetta una partita molto complessa - dice mister Mirko Faliló - la classifica dei nostri avversari non rispecchia il reale valore della squadra che è abituata anche a categorie superiori. Noi da parte nostra abbiamo solo la vittoria come risultato utile perché dobbiamo riscattarci dall’ultimo passo falso».In cerca di punti anche il Cures che ospita il Nazareth. Non sarà una sfida facile per i ragazzi del presidente Ponzani che vogliono tornare a conquistare i tre punti .Gap - SettecaminiBracelli - Pgs Santa GemmaL’Airone - San Vincenzo de PaoliEpiro - LositanaCasalbertone - ValentiaPgs Santa Gemma 34Valentia 31Casalbertone 27Gap 26Nazareth 25Epiro, Lositana 19Msg Rieti, L’Airone 18Cures 17Parioli 15San Vincenzo de Paoli 12Bracelli 6Futsal Settecamini 3