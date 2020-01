ALTRI RISULTATI, I DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Più ombre che luci nella prima giornata di ritorno del campionato di C2 per le formazioni reatine. Sconfitta esterna per il Msg Rieti, torna con un punto invece il Cures.Arriva un ko per il Msg Rieti che era impegnato sul campo della Lositana. A imporsi sono i romani per 3-2 al termine di una partita equilibrata e combattuta. A segno per i gialloneri Fossatelli e Pirri. «Purtroppo abbiamo commesso tre errori sui tre gol subiti - dichiara il tecnico Mirko Faliló - evidentemente devo lavorare meglio sulla fase difensiva. Lo faremo in settimana per recuperare il tempo perso per non ripetere più questi errori».Trova un punto invece il Cures sul campo del Tc Parioli. La rete di Alessio Leandri fissa il punteggio sull’ 1-1. Un risultato che poco fa per quanto riguarda la classifica, ma la prestazione dei ragazzi allenati da Maresca lascia intravedere segnali positivi. «Per quello che si è visto in campo il pareggio ci va stretto - dice il presidente Mattia Ponzani - Abbiamo creato molte occasioni da gol nel corso di tutta la partita. Siamo comunque soddisfatti della prestazione».Valentia - Bracelli 8-3Nazareth - L’Airone 4-5Lositana - Msg Rieti 3-2Tc Parioli- Cures 1-1Futsal Settecamini - Epiro 1-3PGS Santa Gemma-Gap 2-2San Vincenzo De Paoli - Casal Bertone 0-3Pgs Santa Gemma 34Valentia 31Casalbertone 27GAP 26Nazareth 25Epiro, Lositana 19Msg Rieti, L’Airone 18Cures 17Parioli 15San Vincenzo de Paoli 12Bracelli 6Futsal Settecamini 3