ALTRE GARE, I DI RITORNO

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tutto pronto per la prima giornata di ritorno del campionato di serie C due le retine saranno impegnate in trasferta: il Msg Rieti se la vedrà in casa della Lositana mentre il Cures sarà impegnato sul campo del Tc Parioli.Il Msg Rieti se la vedrà con la Lositana (ore 15, De Angelis di Ciampino). I reatini cercano la terza vittoria di fila: l’obiettivo è quello di accorciare verso la zona playoff che è ancora alla portata. «Ci aspetta una partita piuttosto delicata - dice il tecnico Mirko Faliló - Che può decidere le sorti della nostra stagione e che tipo di campionato disputeremo. Dovremmo scendere in campo determinati e convinti desiderosi di prenderci i tre punti. Sabato al di là delle capacità tecniche e tattiche vincerà la squadra che avrà più voglia. Ai ragazzi ho fatto capire questo scenderemo in campo certo di dare il meglio».Vuole tornare a fare punti il Cures che affronta in trasferta il TC Parioli (15.30, Scagnetto di Roma 2). I romani sono una formazione alla portata ma sono invischiati nella zona per non retrocedere, quindi per i ragazzi del presidente Ponzani non sarà facile portare l’intera posta a casa. «Affrontiamo la seconda trasferta consecutiva - dichiara il presidente Mattia Ponzani - Il Parioli ha ottime individualità, mi aspetto una gara fisica a ritmi elevati. Faremo il possibile per tornare alla vittoria».Valentia - BracelliNazareth - L’AironeFutsal Settecamini - EpiroPgs Santa Gemma-GapSan Vincenzo De Paoli - Casal BertonePgs Santa Gemma 33Valentia 28Gap, Nazareth 25Casalbertone 24Msg Rieti 18Epiro, Cures, Lositana 15L’Airone 15Tc Parioli 14San Vincenzo de Paoli 12Bracelli 6Settecamini 3