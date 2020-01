ALTRI RISULTATI, XIII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Sorride solo il Msg Rieti nel campionato di C2 al ripresa dopo le festività. Sconfitta esterna per il Cures.Nell’ultima giornata del girone di andata il Msg Rieti si impone in trasferta con un netto 8-2 nei confronti del fanalino di coda Settecamini. È la seconda vittoria di fila che riproietta i reatini in zona playoff viste anche le due gare da recuperare. Firmano il successo giallonero Fossateli e Samir con una doppietta, Serilli, De Angelis, Pirri e un autogol. «Partita positiva per quanto riguarda il risultato e i tre punti - dice il tecnico Mirko Faliló - avremmo dovuto giocare meglio dal punto di vista qualitativo. Questa squadra ha della qualità tecniche che non sono emerse sabato. Non dobbiamo adeguarci agli avversari ma dobbiamo imporre il nostro gioco. Comunque mi prendo i tre punti in vista di sabato».Arriva un altro ko per il Cures che cade in casa della Lositana per 2-0. I Sabini devono invertire la rotta per non venire risucchiati dalla zona playout.GAP - Epiro 5-4Nazareth - Casalbertone 3-1Parioli - L’Airone 4-4Pgs Santa Gemma - Valentia 1-3San Vincenzo de Paoli - Bracelli rinviataPgs Santa Gemma 33Valentia 28GAP, Nazareth 25Casalbertone 24Msg Rieti 18Epiro, Cures, Lositana 15L’Airone 15Tc Parioli 14San Vincenzo de Paoli 12Bracelli 6Settecamini 3